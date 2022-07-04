ارتفاع إصابات كورونا عالميا .. وأستاذ فيروسات يوضح السبب

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات، نتيجة تفشي وباء كورونا عالميًا، وفقا لأحدث البيانات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية، بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان، التي منها كوريا الشمالية وفرنسا والصين، وكذلك مصر.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة بكوفيد في كوريا الشمالية، إذ أعلنت السلطات الصحية أكثر من 3030 إصابة بـ«كورونا»، أو ما تطلق عليه «بيونج يانج»، اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4.75 مليون.

أما في فرنسا، فأظهرت بيانات رسمية فرنسية أنه يجري نقل ما يقرب من 1000 مريض مصابين بـ«كوفيد- 19» إلى المستشفيات يوميا، ما دعا مسؤولين فرنسيين للعودة إلى ارتداء الكمامات، على خلفية الارتفاع الهائل في إصابات كورونا التي تتطلب حالتها النقل إلى المستشفيات، دون أن يصل الأمر إلى إعادة فرض القيود السابقة.

وأعلنت وزارة الصحة في منشور عاجل، أنها رصدت ارتفاعا في معدلات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا بنسبة 6.9% خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يعود لعدة أسباب، أبرزها أنه قد يكون متحور أوميكرون السبب في تصاعد هذه الإصابات لكنها ليست إصابات شديدة.

سبب ارتفاع كورونا مجددا في العالم

وبناء على ما سبق من تخوفات موجة جديدة من فيروس كورونا، هل سيشهد العالم غلقا جديدا بعد ارتفاع إصابات كورونا مجددا أم لا، وفي هذا الإطار، قال الدكتور «محمد عز العرب» استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إن ارتفاع أعداد كورونا يعود إلى التراخي الكبير من المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية خلال التجمعات والأماكن المغلقة، لافتا إلى أن الارتفاع في مصر لم يكن مخيفا للغاية.

عز العرب: يجب اتباع الإجراءت الاحترازية

وتابع «عز العرب» أنه يجب على جميع المواطنين اتباع الإجراءات الإحترازية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة: «أي واحد ظاهرة عليه أعراض برد سواء كان ارتفاع درجات الحرارة أو رشح أو احتقان في الحلق بنقوله لو سمحت ياريت تقعد في البيت عشان بس ما تنقلش العدوى»، مشيرا إلى أن ارتفاع الإصابات لم يكن في مصر فقط، لكن في بعض دول العالم الأخرى.