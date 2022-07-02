أوقاف الفيوم تخصص 615 ساحةً ومسجدًا لأداء صلاة عيد الأضحى

أنهت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المُبارك، بتخصيص عدد كبيراً من المساجد والساحات لأداء صلاة العيد، بالإضافة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين خلال أداء صلاة العيد، مؤكدين على تكثيف عمليات النظافة ورفع المخلفات بنطاق الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد أولاً بأول بالاشتراك مع رؤساء مجالس المدن في مختلف مراكز المحافظة، وذلك وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف.

615 ساحة ومسجد

وقال الشيخ محمد العش مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّه جرى تخصيص 615 ساحة ومسجداً لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، منها 401 مسجد، و214 ساحة في مختلف مراكز المحافظة، على أن يتم تطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة المُصلين.

رفع درجة التأهب

ورفعت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، درجة التأهب إلى القصوى في مختلف الإدارات، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث منعت الأجازات والراحات، وشكلت غرفة عمليات لمتابعة أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى صكوك الأضاحي وذبحها وتوزيعها.

استعدادات مكثفة للعيد

على جانب آخر، أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حالة الطوارئ، ورفع درجة الاستعدادات في مختلف المديريات ومجالس المدن، والوحدات المحلية، استعداداً لعيد الأضحى المبارك، موجهاً بتكثيف الحملات على الطرق العامة، والمزارات السياحية، ومواقف السيارات، مع تواجد كافة القيادات التنفيذية ميدانياً للوقوف على أي مشكلة وحلها سريعاً، ولضمان الاستجابة الفورية لأي مشكلات قد تواجه المواطنين.

اجتماع موسع للمسؤولين

وكان محافظ الفيوم، قد عقد اجتماعاً موسعاً لبحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومناقشة خطط القطاعات المختلفة استعداداً للعيد وطوال أيامه، وذلك للتأكد من جاهزية المحافظة لاستقبال العيد، حيث وجه بضرورة الاستجابة الفورية والعاجلة لأي شكاوى من المواطنين، كما تم عمل غرف العمليات مركزية في ديوان عام المحافظة، وفرعية في كل مركز من مراكز المحافظة تعمل على مدار الـ 24 ساعة.