12 منفذا لبيع اللحوم بأسعار مخفضة خلال عيد الأضحى بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توفير 12 منفذاً لبيع اللحوم بأسعار مخفضة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بينها 7 منافذ وفرتها مديرية التموين، و5 منافذ أخرى وفرتها الغرفة التجارية، وذلك لبيع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، موجهاً بزيادة تلك المنافذ طوال أيام العيد، مع ضرورة تشديد الحملات الرقابية والتفتيشية على الجزارين.

استعدادات مكثفة للعيد

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ الفيوم لخطة الأجهزة المعنية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، للتأكد من رفع درجة الاستعداد للقصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حتى تتمكن تلك القطاعات من التدخل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ خلال أيام العيد، والاستجابة الفورية لأي شكاوى تأتي لغرف العمليات المركزية والفرعية.

مراقبة محال الجزارة

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مسؤولي الطب البيطري، والصحة، والتموين، بالمتابعة الميدانية، وتكثيف الحملات الميداينة على محال الجزارة والمطاعم طوال أيام العيد، بالاشتراك مع رؤساء مجالس المدن، وجهاز حماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء.

الحد من الضوضاء

كما شدد محافظ الفيوم، على الجهات المختصة بضرورية الحد من الضوضاء، والحد من استخدام المكبرات الصوتية خلال العيد، وذلك لتوفير الهدوء لطلاب الثانوية العامة الذين تتزامن امتحاناتهم مع عيد الأضحى، مُشيراً إلى ضرورة المتابعة الميدانية والمواقف والسياحة والبيئة، للطرق، والمواقف، والمتنزهات الترفيهية، والمزارات السياحية، وإحكام السيطرة على تلك المناطق، ليتمكن المواطنين من قضاء العيد في طمأنينة وسعادة.

أرقام غرف العمليات

وأمر محافظ الفيوم، بتشكيل غرف عمليات في مختلف الوحدات المحلية تضم مندوب من كل قطاع، لتلقي شكاوى المواطنين، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ، والتأكد من انتظام سير العمل في المرافق العامة، بالإضافة إلى غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، حيث سيتم تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال الأرقام التالية «2168041»، و«2168042»، و«2168043».