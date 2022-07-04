تستعد محافظات مصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأكثر ما يبحث عنه المواطنون هذه الأيام هو موعد صلاة العيد الكبير 2022 في المحافظات المقيمين بها، لأنه بعد الصلاة مباشرة تبدأ نحر الذبائح، احتفالا بالعيد، وتطبيقاً للسنة النبوية، وتقدم «الوطن» لمتابعيها موعد صلاة العيد الكبير 2022 في الدقهلية والمناطق المحيطة بها، وفقاً لما أعلنته ‏‏الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الجمعة هو وقفة عرفات، ويوم السبت القادم هو يوم العيد الأضحى المبارك وفقاً للرؤية الشرعية والحسابات ‏الفلكية، ولذلك بدأ البحث عن موعد صلاة العيد الكبير 2022 في الدقهلية.

موعد صلاة العيد الكبير 2022 في الدقهلية

وتقدم «الوطن» موعد صلاة العيد الكبير 2022 في الدقهلية وعاصمتها مدينة المنصورة، وهو الساعة 5:23‏ صباحاً، حسب مواقيت الصلاة التي أعلنتها ‏الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وتختلف مواقيت الصلاة من ‏مدينة إلى أخرى حسب موقع كل محافظة ‏الجغرافي، فإن موعد صلاة العيد الكبير المبارك في جميع محافظات مصر هو كالآتي: ‏

موعد صلاة العيد الكبير 2022 في المحافظات

موعد صلاة العيد الكبير في القاهرة 5:26

موعد صلاة العيد الكبير ‏في الجيزة 5:26

موعد صلاة العيد الكبير ‏في بنها 5:25

موعد صلاة العيد الكبير ‏في الإسكندرية 5:28

موعد صلاة العيد الكبير‏ في طنطا 5:25

موعد صلاة العيد الكبير في المنصورة 5:23

موعد صلاة العيد الكبير ‏في الزقازيق 5:24

موعد صلاة العيد الكبير ‏في دمنهور 5:27

موعد صلاة العيد الكبير ‏في بورسعيد 5:19

موعد صلاة العيد الكبير في شبين الكوم 5:26

موعد صلاة العيد الكبير ‏في السويس 5:21

موعد صلاة العيد الكبير في كفر الشيخ 5:25

موعد صلاة العيد الكبير في دمياط 5:20

موعد صلاة العيد الكبير في الفيوم 5:29

موعد صلاة العيد الكبير في بنى سويف 5:28

موعد صلاة العيد الكبير ‏في المنيا 5:32

موعد صلاة العيد الكبير ‏في أسيوط 5:33

موعد صلاة العيد الكبير ‏في سوهاج 5:32

موعد صلاة العيد الكبير ‏ في قنا 5:29

موعد صلاة العيد الكبير ‏ في أسوان 5:32

موعد صلاة العيد الكبير ‏في العريش 5:13

موعد صلاة العيد الكبير ‏في الطور 5:20

موعد صلاة العيد الكبير ‏في سانت كاترين 5:18

موعد صلاة العيد الكبير في طابا 5:13

موعد صلاة العيد الكبير في شرم الشيخ 5:19

موعد صلاة العيد الكبير في أبو سمبل 5:41

موعد صلاة العيد الكبير في مرسى مطروح 5:39

موعد صلاة العيد الكبير في الإسماعيلية 5:20

موعد صلاة العيد الكبير في الغردقة 5:22

موعد صلاة العيد الكبير في الخارجة 5:40

موعد صلاة العيد الكبير في نويبع 5:15

موعد صلاة العيد الكبير في السلوم 5:47

موعد صلاة العيد الكبير في حلايب 5:21

موعد صلاة العيد الكبير في شلاتين 5:23