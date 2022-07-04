موعد صلاة العيد الكبير 2022 في الفيوم.. بعد الشروق بنصف ساعة

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المُبارك، الذي ينتظره المسلمون في مختلف بقاع الأرض، نظراً لمكانة ذلك العيد في قلوب كافة المسلمين، وانتظارهم له من العام إلى العام، ومع اقترابه يرغب الكثيرون في معرفة موعد صلاة العيد الكبير 2022 خصوصاً في محافظة الفيوم، ليستعدوا لأداء صلاة العيد مبكراً، حتى ينصرفوا بعد ذلك إلى منازلهم لذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على أقاربهم والمحتاجين، ثم تجتمع الأسر كلها حول مائدة الطعام لتناول الوجبة الرسمية لأول أيام العيد وهي "الفتة واللحم".

موعد العيد الكبير 2022

ووفقاً للمركز الفلكي للبحوث، فإنّ يوم وقفة عرفات يوم 9 من ذي الحجة ستوافق يوم 8 يوليو الجاري، وهي أحد أهم الأيام حيث يصعد الحجاج إلى جبل عرفات لتأدية أهم شعائر مناسك الحج وهي الوقوف بعرفة، ثم يأتي أول أيام العيد الكبير في يوم 10 من ذي الحجة والموافق يوم السبت 9 يوليو.

موعد صلاة العيد الكبير

أمّا فيما يخص موعد صلاة العيد الكبير 2022 في محافظة الفيوم، فإنّه سيكون بعد شروق الشمس بنحو نصف ساعة، حيث من المقرر أن يؤدي العشرات من أهالي الفيوم صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 5:29 صباحاً والتي تمتد حتى صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

ضوابط صلاة العيد الكبير

وحددت وزارة الأوقاف، عدة ضوابط لأداء صلاة العيد الكبير 2022 في المساجد المختلفة، تتمثل في:

- الالتزام بالخطبة الموحدة في النص والمضمون بمختلف المساجد

- تمتد خطبة عيد الأضحى 10 دقائق ولا تزيد عن ذلك

- تطبيق التباعد الاجتماعي والتزام المصلين بارتداء الكمامة

- فتح أبواب المساجد أمام المُصلين قبل صلاة العيد الكبير بنصف ساعة فقط وتغلق عقب انتهاء الصلاة بـ 10 دقائق.

- فتح مصليات السيدات في المساجد لأداء صلاة العيد الكبير وذلك في المساجد التي تفتح فيها أثناء صلاة الجمعة فقط.

أماكن صلاة العيد الكبير

وخصصت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم برئاسة الشيخ محمد العش مدير المديرية، 615 ساحة ومسجد لأداء صلاة العيد الكبير 2022 في الفيوم، بينها 401 مسجد، بالإضافة إلى 214 ساحة في مختلف أرجاء محافظة الفيوم.

موعد إجازة العيد الكبير

ويحصل الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، على أجازة العيد الكبير، والتي تقدر بـ 4 أيام تبدأ يوم الخميس الموافق 7 يوليو وتستمر لمدة 4 أيام على أن تنتهي ثالث أيام عيد الأضحى الموافق الاثنين 11 يوليو.