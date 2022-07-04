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إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة للالتحاق بالجامعات الأهلية

كتب:

أحمد أبوضيف
09:12 م | الإثنين 04 يوليو 2022
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية الأربعة «الملك سلمان الدولية- الجلالة- العلمين الدولية- المنصورة الجديدة» تنسيق المجموعة الأولى من طلاب الشهادات المُعادلة الذين تقدموا عبر منظومة التقدم الإلكترونية، وأتموا كافة اختبارات القبول واستكملوا رفع كافة المُستندات المطلوبة والشهادة الحاصلين عليها، إذ جرى إخطار الطلاب الذين جرى تحقيق رغبتهم الأولى، عبر المنظومة الإلكترونية للتنسيق.

واستبعد مكتب القبول والتنسيق عددًا من الطلاب من منظومة التقدم؛ لارتكابهم مُخالفات لقواعد الاختبارات الإلكترونية. 

ويؤكد مكتب القبول والتنسيق أن الطلاب الذين جرى تنسيقهم وفقًا للرغبة الأولى فقط، ومازالت الفرصة مُتاحة أمام باقي الطلاب في التنسيق على الرغبات التالية، وفقًا لمراحل التنسيق المقبلة.

موعد عقد الجولة الثانية من الاختبارات

ويُعلن المكتب عن عقد الجولة الثانية من الاختبارات عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

سرعة استكمال وإدخال رغبات الطلاب

ويهيب مكتب القبول والتنسيق بالطلاب سرعة استكمال وإدخال رغباتهم عبر المنظومة الإلكترونية للتقدم، وكذلك رفع صور الشهادات المُعادلة لمن ظهرت نتائجهم.

كما جرى تفعيل حسابات جميع الطلاب الذين أتموا كتابة الرغبات ودفع الرسوم المقررة، ويمكنهم الدخول على هذه الحسابات والتأكد من عملها بشكل صحيح، إذ ترسل بيانات الاختبارات على هذه الحسابات. 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.