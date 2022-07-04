هاني سري الدين: جماعة الإخوان تمثل الرجعية وأرادت أن تعيدنا للعصور الوسطى

قال الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن حزب الوفد ساند الثورة التاريخية 30 يونيو، كونها كانت داعمة للدولة المدنية الحديثة.

وأضاف خلال فاعليات احتفالية الوفد بذكرى ثورة 30 يونيو، في مقر الحزب الرئيسي الذى ينظمه معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تمثل الرجعية التي أرادت أن تعيدنا مرة أخرى إلى عهد العصور الوسطى، مشددا على أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت الدين الإسلامي من أجل تحقيق أغراضها السياسية والوصول للحكم.

طمس الهوية الوطنية

وتابع نائب رئيس حزب الوفد: «في عهد جماعة الإخوان كنا أمام معركة بين المستقبل والماضي الكئيب، فمعركة الإخوان مع الدولة كان تتعلق بمحاولات جماعة الإخوان لطمس الهوية الوطنية».

هدم شعار الدولة

وفي نهاية كلمته، أوضح أنه بعد ثورة 1919 ظهر شعار الدولة المصرية، ثم ظهرت جماعة الإخوان بعدها لهدم الشعار الذي أرسته الثورة.

ويستضيف الصالون، عددا كبيرا من السياسيين والمتخصصين والخبراء منهم المفكر السياسي الكبير الدكتور مصطفى الفقي، وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد الشحات مدير مركز شاف للدراسات المستقبلية، والكاتب الصحفي عزت ابراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشاركة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، ويدير النقاش الكاتب الصحفي شريف عارف المستشار الإعلامي لحزب الوفد.