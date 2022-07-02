«الوفد»: لدينا رؤية متكاملة للحوار الوطني.. ولا نستهدف أية مكاسب حزبية

قالت الدكتورة هاجر التونسي، أستاذ مساعد بكلية التربية في جامعة حلوان وعضو لجنة الحوار الوطني بحزب الوفد، إن رئيس الحزب شكل لجنة لإعداد رؤية الحزب من أجل المشاركة في الحوار الوطني برئاسة رئيس الحزب وكان نائب اللجنة الدكتور مصطفى الفقي.

وأضافت خلال حوارها مع نانسي نور ودانا مدحت، ببرنامج الحوار الوطني، على قناة إكسترا نيوز، أنّ أعضاء اللجنة أختيروا في تخصصات متنوعة، إذ إنّ رؤية الحزب متكاملة هدفها خدمة المواطن المصري: «لا نبحث عن مكاسب حزبية من الحوار الوطني، لكننا نبحث عن أن يشعر المواطن المصري بتحسن في حياته».

الأحزاب يجب أن تدعم المواطنين

وتابعت، أن الأحزاب مسؤوليتها أن تدعم المواطنين وتكون المنبر لتوصيل احتياجاتهم وصوتهم، وبعد تشكيل اللجنة اجتمع رئيس الحزب مع الشباب لعرض رؤيتهم، واجتمع مع أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب المنتمين إلى الحزب وقدموا مقترحاتهم.

وواصلت: «تمت دعوة جميع اللجان بالمحافظات لعرض رؤيتهم، وتمت مناقشة رؤية الهيئة العليا في الحزب، كما عقد مجلس الدراسات الاستراتيجية في الحزب مجموعة من اللقاءات، وكان هناك سكرتارية في اللجنة تستقبل أي مقترح».

المصريون يتعاملون مع الحوار الوطني بأنه دليل على قوة الدولة

وأكدت، أن رئيس الحزب اختار سكرتير عام للجنة الكاتب شريف عارف، لكي يكتب المقترح النهائي، حيث شارك كل أفراد الحزب في الحوار بالحزب، بدافع المسؤولية المجتمعية، مشددةً على أن الشعب المصري اختار ثورة 30 يونيو لأنه شعاع الأمل وحتى يعيش أحفاده وأولاده بأمان، وبالتالي فإن المصريين يتعاملون مع الحوار الوطني على أنه دليل على قوة الدولة والاستقرار وفرصة في تحمل المسؤولية المجتمعية.