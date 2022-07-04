سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق.. عز يسجل 17670 جنيها

يبحث العديد من الأشخاص خاصة الراغبين في البناء وتجديد وتشييد منازلهم عن سعر طن الحديد والأسمنت، بالإضافة إلى التجار ورجال الأعمال، لذا تصدرت تلك الكلمة محرك البحث «جوجل»، خلال الدقائق القليلة الماضية، إذ يحرص البعض على متابعة الأسعار قبل أيام قليلة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وإغلاق المحلات والشركات والعطلات الرسمية.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع «الوطن» سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في الأسواق المحلية، وفقا لما نشرته شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في بيان لها عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

سعر طن الحديد والأسمنت

وجاء سعر طن الحديد والأسمنت كالتالي وفق نشرة وبيان الشعبة كالتالي:

يصل سعر طن حديد عز إلى نحو 17670 جنيها للطن.

سعر طن حديد السويس 17570 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر طن حديد العشري 17500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 4 يوليو 2022

وجاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

يبلغ سعر أسمنت المسلح نحو 1395 جنيها للطن.

وصل سعر أسمنت النصر إلى 1370 جنيها للطن.

وصل سعر أسمنت المعلم إلى 1350 جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت وادي النيل نحو 1370 جنيها للطن.

وصل سعر أسمنت أسوان إلى نحو 1360 جنيها للطن.

وصل سعر أسمنت سيناء إلى نحو 1320 جنيها للطن.

ويبلغ سعر أسمنت حلوان نحو 1390 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدى نحو 1400 جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت العسكري بني سويف نحو 1270 جنيها للطن.

وصل سعر أسمنت المخصوص إلى نحو 1380 جنيها للطن.