محلب: مشروعات الطرق والكباري قضت على الاختناقات المرورية

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن النجاحات التي حققتها الدولة المصرية، لا يمكن أن ينكرها إلا جاحد، لافتا إلى أن الدولة وضعت الأساس للمستقبل القادم بشكل منظم ومرتب، متابعا «أي شاب عنده 18 سنة، أصبح يرى مستقبل مصر بعد 5 و10 سنوات».

محلب: موقع مصر زادت أهميته بسبب البنية الأساسية

وأوضح «محلب»، في مداخلة لبرنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على فضائية «Etc»، أن موقع مصر زادت أهميته بسبب البنية الأساسية، لافتا إلى أن مصر أصبحت قوة مؤثرة في العالم، وفقا لتقيمات الدول، بعد أن حققت أيضا استقرارا أمنيا كبيرا.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبحت دولة عصرية حديثة، ووضعت حجر الأساس والبنية التحتية السليمة، التي تساعد على النجاح والتقدم والازدهار، مطالبا بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار وتبادلها، خاصة أن الأخبار الكاذبة والشائعات لها تأثير سلبي على أي مشروع ناجح بالفعل، لافتا إلى أن الإعلام المصري عليه المسؤولية في توضيح جهود الدولة في مختلف المشروعات.

المشروعات القومية ستؤدي لتوفير فرص عمل

وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن المشروعات القومية ستؤدي لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، مشيدا بالمشروعات القومية المنجزة على أعلى مستوى وبأفضل جودة في جميع المجالات والتي تعتبر رد عملي على الشائعات التى يحاول البعض ترويجها، لافتا إلى أن مشروعات الطرق والكباري أدت لسيولة مروروية في القاهرة الكبرى التي كانت معرضة لخطر الاختناق المروري.