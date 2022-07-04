موعد عيد الأضحى 2022 في الكويت والإجازات المقررة

عقب إعلان المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذيح الحجة يوم الأربعاء الماضي بدء الكثيرون في البحث عن مواعيد الأعياد في الدول، ومنها البحث عن موعد عيد الأضحى 2022 في الكويت، هذا البلد العربي الخليجي الذي يضم جالية كبيرة من المصريين، كما يحمل العيد هناك مجموعة من الطقوس الخاصة رغم الظروف التي يفرضها انتشار فيروس كورونا خلال السنوات الماضية.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو، وبناء عليه كان الخميس 30 يونيو هو أول أيام شهر ذي الحجة ليصبح موعد عيد الأضحى 2022 في السعودية يوم السبت المقبل 9 يوليو الموافق العاشر من شهر ذي الحجة، والتي تسير عليه غالبية الدول الإسلامية.

موعد عيد الأضحى 2022 في الكويت يوافق السعودية

ويوافق موعد عيد الأضحى 2022 في الكويت بحسب ما نقل عدد من وسائل الإعلام الكويتية يوم السبت المقبل التاسع من يوليو أي، أن العيد في الكويت سيكون متوافقا مع المملكة العربية السعودية وغالبية الدول العربية والإسلامية.

وسيكون عيد الأضحى في الكويت هجريا بناء على ما سبق يوم العاشر من ذي الحجة لعام 1443 هجرية، وتكون وقفة عرفات في الكويت كذلك يوم الجمعة المقبل الموافق الثامن من يوليو والتاسع من شهر ذي الحجة.

إجازات عيد الأضحى المبارك في دولة الكويت

وعقب ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة في الكويت وتحديد موعد عيد الأضحى، أعلنت الجهات المختصة مواعيد الإجازات بمناسبة العيد للقطاعين العام والخاص، والتي ستكون سبعة أيام رسميا بداية من يوم الجمعة المقبل 8 يوليو أي يوم وقفة عرفات.

وفعيا تعد إجازة عيد الأضحى في الكويت 9 أيام، إذ إن السبعة أيام ستنتهي يوم الخميس بعد المقبل ويليها يومي الجمعة والسبت وهما إجازة رسمية في البلاد.