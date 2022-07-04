القبض على 5 متهمين بينهم هارب من مؤبد لقتلهم شابا بكفر الشيخ

تمكنت فرق البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط 5 متهمين لقيامهم بقتل شاب يُدعى «م. أ.»، 27 سنة، وذلك عقب وصول المجني عليه إلى ميدان «الزهرة» داخل مصيف بلطيم، حيث تم إطلاق عدد من الأعيرة النارية عليه، مما أدى إلى إصابته في العنق والكتف، ولفظ أنفاسه متأثراً بإصابته.

إخطار مدير أمن كفر الشيخ بالواقعة

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بمقتل شاب، بدون عمل، داخل أحد الميادين بمدينة مصيف بلطيم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة إجراء التحريات والمعاينات اللازمة، وبالتحري تبين قيام 5 متهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه، وفروا هاربين داخل سيارة ملاكي.

إلقاء القبض على 5 متهمين

وتمكن رجال البحث الجنائي من تحديد موقع اختباء السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وكذلك مكان اختفاء المتهمين، لدى أحد أقاربهم، بدائرة قسم أول كفر الشيخ، كما عُثر بحوزتهم على بندقية آلية، تحتوي خزنتها 14 طلقة، وكذلك 2 بندقية خرطوش، وطلقتين بذات العيار.

تم إلقاء القبض على 5 متهمين، هم «ب. ر.»، 42 سنة، سبق اتهامه في عدد 20 قضية، منها مخدرات وسرقة، ومطلوب في الجناية رقم 26868 لسنة 2021 مخدرات، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، و«و. ر.»، 40 سنة، متهم بسرقة سيارة، و«س. ك.»، 23 سنة، طالب، سبق اتهامه في عدد 11 قضية، منها سرقة وشروع في قتل، و«ن. ب.»، 22 سنة، طالب، سبق اتهامه في قضية سلاح ناري بدون ترخيص، و«م. ب.»، 25 سنة، سبق اتهامه في قضايا سرقة.

اعتراف المتهمين بقتل المجني عليه

وبمواجهة المتهمين بواقعة قتل المجني عليه وما دلت عليه التحريات، أقروا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك محضر رقم 3095 لسنة 2022 إداري مركز شرطة البرلس، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات.