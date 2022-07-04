اخماد حريق فى محل بمصر الجديدة

تلقت غرفة العمليات بحي مصر الجديدة في محافظة القاهرة، بلاغاً مساء اليوم الاثنين، بنشوب حريق بمدخنة محل بالعقار رقم 28 شارع بغداد بمصر الجديدة، ووجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وقسم مصر الجديدة، ووحدة الرصد البيئي، وشركة انفيروماستر للنظافة، بالتوجه إلى مكان البلاغ، والقيام بالسيطرة وإخماد الحريق من خلال رجال الحماية المدنية وإزالة آثار الحريق ودون وقوع أى اصابات.

القضاء على العشوائيات

من ناحية أخرى، تواصل الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية بالقاهرة وحي مصر القديمة، أعمال الإزالة والإخلاء والتسكين بمناطق السكر والليمون، وحوش الغجر، والجيارة»، ضمن خطة القضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطنين للأفضل.

ومن جانبها، وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على توجيه الدعم و التعاون مع المواطنين من قاطني العقارات الجاري إزالتها لحين الانتهاء من أعمال التسكين، ونقل كافة متعلقاتهم بوسائل النقل التي تم توفيرها لهذا الغرض طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وحدات مجهزة بمشروع الخيالة لـ700 أسرة

وأشارت إلى أ نه تم نقل نسبة كبيرة من الأسر، ويجري نقل نحو 700 أسرة من اجمالى 1660 أسرة خلال الفترة المقبلة وتسليمهم وحدات مجهزة فى مشروع الخيالة حيث الوحدات مجهزة و يتم نقل سكان مناطق السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر الى كمبوند الخيالة وهو أحدث مشروعات الدولة المصرية المقدمة إلى أبنائها للقضاء على المناطق الخطرة ، مؤكده أن مشروع الخيالة يطل على بحيرة عين الحياة وعددا من المناطق الأثرية وبالقرب من متحف الحضارات، ونادي الفروسية، ويقع في منتصف الطرق المؤدية إلى مناطق السيدة عائشة، وكورنيش النيل، والمنيل والتي تطورت و تغيرت ملامحها نهائيا.