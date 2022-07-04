محافظة القاهرة تعلن حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى المبارك

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، حالة الطوارئ والجاهزية القصوى، بجميع أحياء المنطقة الجنوبية، استقبالا لعيد الأضحى، وموسم الإجازات، من خلال التواجد الميداني لرؤساء أحياء المنطقة وسكرتيري الحي ومشرفي المربعات لمتابعة كل المستجدات على أرض الواقع، والقيام بحملات تفتيشية مكبرة ومكثفة على مدار اليوم، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المساجد التي ستؤدى فيها صلاة العيد، بجميع أحياء المنطقة والمحاور المؤدية إليها.

معدلات إنجاز الخطة الاستثمارية لأحياء المنطقة الجنوبية

جاء ذلك خلال اجتماع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بحضور الدكتور مهران عبد اللطيف مدير مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، ومسئولو التخطيط والمتابعة الميدانية والطرق و مركز المعلومات بالمنطقة الجنوبية وأحيائها بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك، وما يتبعه ذلك من أهمية إحكام الرقابة وضبط الأسواق، إلى جانب تقييم معدلات إنجاز الخطة الاستثمارية لأحياء المنطقة، وتعظيم الاستفادة الكاملة من بنودها ومناقشة خطة العام المالي الجديد 2022- 2023، من خلال التطوير الدائم والمشروعات الهامة والحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر، لرفع كفاءة الطرق وتطوير الميادين العامة والشوارع والصيانة المستمرة للإنارة ورفع كفاءتها.

ووجهت نائب محافظ القاهرة، بالمرور المستمر للتأكد من منع ذبح الاضاحي بالشوارع، والحد من تلك الظاهرة، والتوعية المستمرة بذلك، واتخاذ كل الإجراءات القانونية، ضد المخالفين، بالتنسيق مع مسئولى البيئة والطب البيطري، إلى جانب الحملات المشتركة وضبط الأسواق، والمرور الدوري على المخابز، بالتنسيق مع مديرية التموين.

شوادر المنتجات الغذائية

كما أكدت توفير الشوادر لبيع المنتجات الغذائية واللحوم بكل حي، التي تفتح أبوابها أمام ‏المواطنين لتوفير كل الاحتياجات، وزيادة المعروض من السلع، وطرحها بالأسعار المناسبة تخفيفا عن كاهلهم.

وشددت على التنسيق بجميع أحياء الجنوبية فيما بين رؤساء الاحياء وسكرتيرى الاحياء والاجهزة المعنية بعمل ورديات عمل وتبادل التواجد فيما بينهم على مدار ايام عيد الاضحى لضمان التواجد المستمر والاستجابة الفورية لكل بلاغات المواطنين وتفعيل دور غرف العمليات باحياء المنطقة الجنوبية والربط بين غرف عمليات الاحياء والمنطقة الجنوبية و الغرفة المركزية بمحافظة القاهرة.

وفي سياق آخر، تخلل الاجتماع عدة توجيهات بشأن عقارات الخطورة الداهمة ذات الأولوية الأولى، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي حوادث طارئة، حفاظا على الأرواح والممتلكات، مشددة على ضرورة استمرار العمل في هذا الشأن، بكل جد من خلال لجان متابعة بنطاق الأحياء والجولات الميدانية المستمرة، وتقديم التقارير الدورية، المحدثة بناء على المستجدات من أرض الواقع، وتحديث كل البيانات الخاصة بالعقارات الآيلة للسقوط، سواء خطورة داهمة أو هدم جزئي أو كلي أو قرارات إزالة أو ترميم، ومن خلال التنسيق المستمر مع الأجهزة الشرطية لتنفيذها.