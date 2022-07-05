أعمال جمعت بين رجاء الجداوي وعادل إمام.. انتهت بـ«عوالم خفية»

تحل اليوم الذكرى الثانية على رحيل الفنانة رجاء الجداوي، ويذكر أنها أول من أصابت بفيروس كورونا وماتت متأثرة بالفيروس، وبالرغم من ذلك إلا أن مشوارها الفني مليء بالنجاحات والأعمال المهمة سواء في السنيما أو الدراما، وخلال مشوارها الفني عملت مع كبار النجوم وكان أبرزهم الفنان عادل إمام.

أعمال جمعت رجاء الجداوي وعادل إمام

فيلم «أزواج طائشون»

يعد أول تعاون يجمع الفنانة رجاء الجداوي والفنان عادل إمام في منتصف سبعينيات القرن الماضي، والعمل للمخرج نيازي مصطفى.

وتدور أحداث الفيلم حول معاناة الزوجين (شريف) و(فكري)من انشغال زوجتيهما الدائم، فزوجة (شريف) تعمل عارضة أزياء، وزوجة (فكري) مشغولة بإعطاء الدروس الخصوصية، فيقومان بمساعدة صديقهما الأعزب (أحمد) بتأجير شقة تحت ستار شركة للاستيراد والتصدير لمقابلة الفتيات فيها، ليعرف أحد العاملين بأمر تلك الشقة، وتتصاعد الأحداث.

مسلسل «أحلام الفتي الطائر»

يعد أول عمل درامي جمع النجمين عادل إمام ورجاء الجداوي، وجسدت من خلاله «رجاء» شخصية «سوسن».

فيلم «عصابة حمادة وتوتو»

وعادوا للعمل مرة أخرى بعد 4 سنوات عام 1982 في فيلم «عصابة حمادة وتوتو» للمخرج محمد عبد العزيز والذي جسدت خلاله شخصية «عارضة أزياء».

مسرحية «الواد سيد الشغال»

تعاونت مع الفنان عادل إمام في مسرحية «الواد سيد الشغال»، وعن تلك التجربة أكدت «الجداوي» في تصريحات تليفزيونية سابقة لها بأن من جعلها تقف على خشبة المسرح هو عادل إمام.

فيلم «حنفي الأبهة» عام 1990

تعاونت مع عادل إمام بالسينما مرة أخرى، وبعدها بثلاث سنوات يتعاونان على خشبة المسرح مرة أخرى بمسرحية «الزعيم» والتي حققت نجاحا كبيرا وظلت تعرض لسنوات.

وظل التعاون قائما بينهما في السينما، فمع مطلع الألفية الجديدة شاركت رجاء الجداوي كضيفة شرف في فيلم «أمير الظلام» وفي عام 2003 ضيفة شرف بفيلم «التجربة الدنماركية».

وكانت آخر الأفلام السينمائية التي جمعت عادل إمام ورجاء الجداوي هو فيلم «بوبوس» والذي عرض عام 2009، وعلى مستوى الدراما التلفزيونية ظهرت كضيف شرف في مسلسل الزعيم «عوالم خفية» والذي عرض بشهر رمضان عام 2018 وكان آخر عمل فني يجمعهما سويا.