حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 5-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج الميزان صفات متوازنة، فهو شخص سوي ولديه مزاج مُتزن، فمن الصعب تعكير مزاجه أو إزعاجه أو تكدير صفوه، ولا يمكن أن يفقد أعصابه مهما تعرض له من ضغوطات أو استفزاز فهو يستطيع أن يتماسك ويلتزم بالهدوء ويجلس ليفكر ليعرف كيف يتصرف فيما يواجهه من مشاكل أو أشخاص يحاولون الدخول معه في مشاكل.

ويمتلك مولود برج الميزان أسلوبا مميزا في التعامل مع الآخرين، إذ يعرف الكلام الذي يجب عليه قوله للمُحافظة على علاقته مع الأشخاص.

صفات برج الميزان

يمتلك مولود برج الميزان مهارة في الاستماع إلى الآخرين وشكواهم، ويتعامل بهدوء وصبر مع الآخرين ويستمع جيدا لوجهات نظرهم، كما يخوض محادثات لطيفة وودودة مع الآخرين، ويبتعد عن افتعال المشاكل والصراعات والدخول في مشاكل، ويبذل قصارى جهده للعيش في سلام.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة اليوم، لذا عليك ألا تهمل صحتك ولا تعلن خططك، وابتعد عن الفخر بإنجازاتك وما تحققه من نجاح، وانتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

يتواجد القمر في منزلك الثاني عشر اليوم، مما يجعلك تميل للعزلة والجلوس منفردا بعيدا عن الناس، وذلك من أجل مراجعة حياتك، كما ينصحك الوضع الفلكي أن تتأمل في صمت ولا تتحدث عن أخبارك، بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.