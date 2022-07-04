حظك اليوم برج الحوت الاثنين 4-7-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج الحوت من الشخصيات الحساسة والطيبة التي تستمع دائمًا لأفراد أسرتها وأصدقائها، ولكنهم يعانون من مشاكل في التحدث عن أنفسهم أو التعبير عن مشاكلهم.

وسعيًا من بوابة «الوطن» على تقديم موضوعات إخبارية خدمية تنشر على مدار اليوم، نستعرض في السطور التالية لأصحاب برج الحوت حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي لمواليد برج الحوت، وتنصحك الأفلاك أن تنتبه لحقوقك وألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل ولا تغامر ماليا.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج، أنه على المستوى العائلي والعاطفي لأصحاب هذا البرج، يكون القمر في مواجهة برجك.. انتبه ليومين، فالوضع الفلكي يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.

مشاهير برج الحوت

يُعرف عن مولود برج الحوت قدرته الجيدة على الاستماع للآخرين، ومحاولة المساعدة طوال الوقت حتى إذا كان شخص لا يعرفونه، ما يجعلهم أصدقاء جميع الأشخاص ومن أبرز نجوم هذا البرج عالمة الذرة المصرية سميرة موسى، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة سلوى خطاب، الفنانة حنان مطاوع، والفنانة العالمية كوين لطيفة، والممثل المصري خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب.