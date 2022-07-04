حظك اليوم برج الجدي الاثنين 4-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الجدي من الشخصيات العملية، لذلك يعتقد البعض أنهم بلا مشاعر أو عاطفة، وهو عكس الحقيقة، فهم شخصيات حساسة لكنها ترفض الاعتراف بهذا حتى لا يظهرون ضعفهم الإنساني.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم موضوعات إخبارية وخدمية تنشر على مدار اليوم، نستعرض في السطور التالية لأصحاب برج الجدي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي لمواليد برج الجدي يكون قد تحصل اليوم على إجابة شافية وتجد علاجا لمشكلة ما، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج، أنه على المستوى العائلي والعاطفي لأصحاب هذا البرج، فإنه بالرغم التشوش.. القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على الإبهار، اظهر واخرج إلى النور.

مشاهير برج الجدي

يتميز مولود برج الجدي باختيار أسرع وأسهل الطرق لحل مشاكل العمل، ومن أبرز مشاهير هذا البرج الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف.