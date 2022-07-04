حظك اليوم برج القوس الاثنين 4-7-2022 عاطفيا ومهنيا

يرفض أصحاب برج القوس الروتين والملل، فهم يفضلون التجديد والبحث عن كل ما هو جديد، فهم يبحثون عن المخاطر ولا يهتمون بالعواقب، لذلك يعتبرهم البعض متهوروين.

وسعيًا من بوابة «الوطن» إلى تقديم موضوعات إخبارية خدمية تنشر على مدار اليوم، نستعرض في السطور التالية لأصحاب برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي لمواليد برج القوس يكون القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم ألا تغامر، وانتبه لحقوقك ولتظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج، أنه على المستوى العائلي والعاطفي لأصحاب هذا البرج، ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش وتقوم بما عليك تجاه الآخرين.

مشاهير برج القوس

يتميز مواليد برج القوس بالمرح والرغبة الدائمة في التجديد، كما أنه شخص اجتماعي له العديد من العلاقات الإنسانية، ومن أبرز نجوم هذا البرج الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون، ولاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي.