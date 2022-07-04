حظك اليوم برج الدلو الاثنين 4-7-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج الدلو يعتبرون حياتهم الخاصة «خط أحمر»، لا يسمحون لأي شخص بالاقتراب منها، لكنه بمجرد أن يضع ثقته في الآخرين فإنه لا يتوقف عن التحدث عن حياته أبدًا.

وسعيًا من بوابة «الوطن» في تقديم خدمات للقراء على مدار اليوم، نستعرض في السطور التالية لأصحاب برج الدلو حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الدلو، يكون القمر بمنزل المدخرات يجعلك موضوعيا في نظرتك وتحليلك لمجريات الأمور المهنية والمالية، وهو ما يبشرك بالكثير من الأمور الجيدة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف خبيرة الأبراج، أنه على المستوى العائلي والعاطفي لأصحاب هذا البرج، قد تتحسن اليوم علاقتك بمن تحب وتشعر بمزيد من الرضا والسعادة.

مشاهير برج الدلو

يعرف مولود برج الدلو بالذكاء الحاد وبقدرتهم على التفكير خارج المألوف، فهو دائمًا ما يجد وسيلة لإثبات نفسه أمام الآخرين، ومن أبرز نجوم هذا البرج الراحلة سندريلا السينما المصرية سعاد حسني، والفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، نادين لبكي مخرجة لبنانية، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.