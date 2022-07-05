أصبح السؤال عن موعد صلاة العيد الكبير 2022 في المنوفية من أكثر الأسئلة المتداولة بمحافظة المنوفية داخل شبكات التواصل الاجتماعي وخارجها، وذلك نظرا لاقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تعد صلاة العيد شعيرة أساسية بعيد الأضحى المبارك وعيد الفطر المبارك، وتبدأ صلاة العيد بالتكبيرات، ويكبر 7 تكبيرات خلال الركعة الأولى من صلاة العيد بينما الركعة الثانية يكبر بها خمس تكبيرات ، لتكون التكبيرات والصلاة جرس إنطلاق الإحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل محافظة المنوفية ، والذى يستمر لخمسة أيام هى أيام عيد الأضحى المبارك أو العيد الكبير كما يحب البعض تسميتة نظرا لأنه أكبر بعدد الأيام من عيد الفطر المبارك أو العيد الصغير والذى يستمر ثلاثة أيام فقط.

موعد صلاة العيد الكبير 2022في المنوفية

ووفقا لموعد صلاة العيد الكبير 2022 في المنوفية والتى تقام فى تمام الساعة 5:26 دقيقة صباحا فإن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك يبدأ بمحافظة المنوفية بذلك التوقيت.

ليحتفل الأطفال والكبار بعيد الأضحى داخل الساحات التي أقرت وزارة الأوقاف المصرية إقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك داخلها بمحافظة المنوفية.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2022

وكان قد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن وقفة يوم عرفات هي يوم الجمعة الموافق 9 يوليو الجاري، ليعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع العام بداية من أول أيام عيد الأضحى المبارك السبت حتى يوم الخميس الموافق 14 يوليو الجاري.