مصرع شاب وطفلين غرقا في الشرقية

لقى شاب مصرعه غرقا في ترعة بالصالحية الجديدة، كما لقى طفلان مصرعهما إثر غرقهما في ترعة بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة كوبري أبو كبيش بوجود جثة طافية أعلى مياه ترعة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة الصالحية، مدعمة بمباحث المسطحات المائية والحماية المدنية، حيث تم انتشال الجثة وتبين أنها لشخص يدعى «خالد. م. ط»، 40 عاما.

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة ثان الحجر بلاغا بالعثور على جثة طفلين متوفيين إثر غرقهما في ترعة بمركز صان الحجر أثناء قيامهما بالاستحمام هربا من حرارة الجو.

تم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفيات القريبة، وتم تحرير محضرين بالواقعتين وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.