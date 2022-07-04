كريم عبدالعزيز يكشف عن شخصيته في «كيرة والجن»: «عملناه بكل نقطة دم فينا»

كشف الفنان كريم عبدالعزيز، عن تفاصيل شخصيتة في فيلم «كيرة والجن»، وذلك خلال لقائة ببرنامج the insider بالعربي.

عبدالعزيز: الفيلم فدائي أو وطني من نوع خاص

وقال كريم عبدالعزيز: «الفيلم ده عملناه بكل نقطة دم فينا من أصغر واحد لأكبر واحد، شخصية مغرية جدا لما أستاذ أحمد مراد عرضها عليا، فدائي أو وطني من نوع خاص، كان يتودد جدا للإنجليز لدرجة إن زمايله بيضربوه ويهنوه والإنجليز بدأوا يقربوه منهم وتركوا له المعامل أكتر من المصريين وهذه المعامل التي صنع فيها المتفجرات والذخيرة التي قُتل بها الإنجليز».

المشاركون في فيلم كيرة والجن

ويشارك عدد كبير من الفنانين في بطولة فيلم «كيرة والجن»، وهم «كريم عبدالعزيز، أحمد عز، سيد رجب، هند صبري، هدى المفتي، أمينة خليل، أحمد مالك، وأسماء أبو اليزيد وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

ويجسد كريم عبدالعزيز، طالب الطب «أحمد عبد الحي»، وشهرته «أحمد كيرة»، حيث يتصدى هو و«عبد القادر شحاتة الجن» الذي يجسده أحمد عز، للعدوان البريطاني.