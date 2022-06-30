كريم عبدالعزيز يكشف لـ«الوطن» حقيقة وجود جزء ثالث من «الفيل الأزرق»

كشف الفنان كريم عبدالعزيز عن حقيقة تقديم جزء ثالث من فيلم «الفيلم الأزرق»، وذلك بعد نجاح الجزءين الماضيين من العمل، وتحقيقه ردود فعل واسعة في دور العرض بمصر والوطن العربي.

كريم عبدالعزيز يكشف حقيقة جزء ثالث من الفيلم

وقال كريم عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن» انه تم عقد جلسات للاتفاق على جزء ثالث بينه وبين المخرج مروان حامد، والمؤلف أحمد مراد، وجار كتابته، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد طرحه.

وأضاف عبدالعزيز أن المؤلف أحمد مراد، حاليًا يعكف على كتابة «الفيل الأزرق 3»، ومروان حامد أكد أنه بعد الانتهاء من كتابة العمل سيبدأ في التصوير.

طرح فيلم «كيرة والجن» لكريم عبدالعزيز

ويطرح اليوم فيلم «كيرة والجن» لكريم عبد العزيز، في جميع دور العرض بمصر، وذلك بعد مدة تصوير دامت لأكثر من ثلاث سنوات، ويرصد الفيلم حالة الغليان التي كان يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

أبطال فيلم «كيرة والجن»

ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، عارفة عبدالرسول، هدي المفتي، ياسين أمير، لارا إسكندر، أحمد عبد الله محمود، علي قاسم، سيد رجب، ومن تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.

ويعتبر فيلم «كيرة والجن» هو التعاون الخامس بين المؤلف أحمد مراد، والمخرج مروان حامد، حيث حققا نجاحًا في جميع أعمالهما.