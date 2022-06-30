كريم عبدالعزيز: شخصية «أحمد كيرة» استفزتني لأنه فدائي من نوع خاص

أعرب الفنان كريم عبدالعزيز عن سعادته البالغة، بالمشاركة في فيلم «كيرة والجن»، الذي طرح اليوم في جميع دور العرض بمصر.

كريم عبدالعزيز يكشف سبب موافقته على كيرة والجن

وقال كريم عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه تحمس للمشاركة في فيلم «كيرة والجن» بسبب المؤلف أحمد مراد، وعلاقته بالمخرج مروان حامد، لأنه تجمعه بهما علاقة إنسانية وأسرية وفنية موضحًا: «مروان حامد أخويا وأكتر كمان من أخويا».

وأضاف «عبدالعزيز»، أن شخصية «أحمد عبدالحي كيرة» استفزتني لأنه فدائي مصري من رجال سعد زغلول، وكان الذراع اليمنى لجمال فهمي الرجل الثاني بعد سعد زغلول، وكان يعمل كيميائيًا، وفدائي من نوع خاص موضحًا: «وكان يعمل مع الإنجليز وأصحابه في الجامعة بيضربوه ويقوله له يا عميل الانجليز، والإنجليز كان بيثقوا وتتفاجيء إنه هو السبب في قتل كثير من الإنجليز، واستحمل كثيرًا لانه رجل فدائي من نوع خاص».

طرح فيلم «كيرة والجن»

وطُرح اليوم فيلم «كيرة والجن» لكريم عبد العزيز، في جميع دور العرض بمصر، وذلك بعد مدة تصوير دامت لأكثر من ثلاث سنوات، ويرصد الفيلم حالة الغليان التي كان يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

أبطال فيلم «كيرة والجن»

ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، عارفة عبدالرسول، هدي المفتي، ياسين أمير، لارا إسكندر، أحمد عبد الله محمود، علي قاسم، سيد رجب، ومن تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.