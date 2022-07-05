موعد صلاة العيد الكبير 2022 في بني سويف

استعدت مديرية الأوقاف في محافظة بني سويف، لاستقبال عيد الأضحى المبارك وذلك بتجهيز 30 ساحة صلاة في المساجد الكبرى، مع تجهيز 60 من الأئمة والخطباء ما بين أساسي واحتياطي، مع التأكيد على تطهير المساجد أولا بأول.

موعد صلاة العيد في بنى سويف

ومع اقتراب عيد الأضحى 2022، يتزايد معدل البحث عن موعد الصلاة، ومدة إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 لقطاع الحكومة والخاص والبنوك، ووفقا للحسابات الفلكية تقدم بوابة «الوطن» موعد صلاة عيد الأضحى 2022 فى محافظة بني سويف والتي ستكون في الساعة 5.28 صباح 10 من شهر ذى الحجة.

كيفية أداة صلاة عيد الأضحى 2022

يصلى عيد الأضحى 2022 صباح 10 من شهر ذى الحجة، وتكون صلاة عيد الأضحى ركعتان ينوي بها صلاة العيد ثم يُكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، ثم تصلى الركعة الثانية بـ 5 تكبيرات.

غرفة عمليات استعدادا لعيد الأضحى المبارك في بني سويف

وشكلت مديرية الأوقاف في بني سويف، غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة، للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة، لمتابعة أعمال النظافة، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكل التعليمات الوزارية فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد داخل الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى والجامعة.

تخصيص 30 ساحة مسجد لصلاة عيد الأضحى في بني سويف

ويبلغ عدد الساحات التي جرى تخصيصها لأداء صلاة عيد الأضحى في بني سويف 30 ساحة مسجد على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مع الدفع بخطيبين أحدهما أساسي والآخر احتياطي.