 سها سعيد: المرأة المصرية محظوظة بوجودها في عصر قيادة سياسية داعمة

قالت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرأة المصرية محظوظة بوجودها في عصر قيادة سياسية تدعم المرأة، وتدعم الشباب، لافتة إلى أن كثير من الأنظمة السياسية، تتحدث كثيرا عن ملف دعم الشباب، وحينما نأتي إلى حيز التنفيذ نجده معيب للغاية.

وأوضحت « سعيد »، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، أن القيادة السياسية بدأت ملف تمكين الشباب بتأهيليهم وليس العكس، من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة كمؤشرات تؤكد نية الدولة في تأهيل وتمكين الشباب من مناصب قيادية في الدولة والاعتماد عليهم بعد ذلك.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مدرسة القيادة

وأشارت «سعيد»، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هي مدرسة للقيادة، تعلم الشباب الممارسة السياسية، ومنهم الشباب الحزبي والمهتمين بالعمل العام، لافتة إلى أنه يتم أيضا تأهيل شباب غير حزبي، ومنحه التدريبات المكثفة، لكى يتمكن من تمثيل مصر أو يشارك في أي من المنتديات، بحضور الأجانب، فيكون خير سفير لمصر في الفترة المقبلة.

برامج التأهيل مكنت الشباب من القيادة والنجاح في المناصب

أكدت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن برامج التأهيل مكنت الشباب من القيادة والنجاح في المناصب، على عكس تمكين الشباب دون تأهيل بما يؤدى لفشلهم وعدم نجاحهم، موضحة أن تجربة تمكين الشباب حققت نجاحها من خلال تولى العديد من الشباب للمناصب التنفيذية من نواب محافظين ووزراء بالإضافة للنواب والبرلمانين.