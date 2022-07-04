التنمية المحلية: مشروعات لتمكين المرأة اقتصاديا بتكلفة 11.4 مليون جنيه

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن متدربي وزارة التنمية المحلية فازوا بجائزة أفضل مشروع تطبيقي في الدورة التدريبية التي شاركت فيها الوزارة تحت عنوان «تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية»، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة وفي إطار مشروع «رابحة» الذي تموله الحكومة الكندية، لافتا إلى أنّ الدورة شارك بها 47 متدربًا منهم 21 متدربًا من وزارة التنمية المحلية.

تطوير قدرات المشاركين وتدريبهم بشكل مكثف

وأوضح «قاسم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC» أن الوزارة عملت على تطوير قدرات المشاركين وتدريبهم بشكل مكثف وستكون فترة المشروع 10 أشهر بتكلفة 11.4 مليون جنيه، على أن يكون نصيب كل سيدة 22700 جنيه، لافتا إلى أنه تم وضع مؤشرات للنجاح بالنسبة للمستهدف في مجال التمكين الاقتصادي من خلال تأسيس مشروعات لها فعالية مع منتجات بجودة عالية بالتعاون مع المدارس الفنية والمحافظة والمراكز البحثية.

توفير فرص عمل حقيقية تحافظ على الحرف التراثية

وأشار الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أنّ المشروع يتضمن عدة محاور في إطار مخطط محافظة الفيوم بشكل خاص لتوفير فرص عمل حقيقية تحافظ على الحرف التراثية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية، مضيفا أن التدخلات طويلة الأجل التي قامت بها الوزارة تضمنت إقامة معرض دائم بمحافظة الفيوم فى المناطق الأثرية السياحية مثل كوم أوشيم ووادى الريان لعرض منتجات السيدات بعد تطويرها، مع إنشاء مركز تدريبي متخصص في محيط القرى القائمة على تدوير مخلفات النخيل، مع العمل على استخدام مخلفات النخيل الغير ملائمة لصناعة الخوص لانتاج منتجات حديثة مثل خشب MDF، وتخصيص مجمعات صناعية لتوفير بيئة عمل متطورة وملائمة للسيدات للتحول للقطاع الرسمي.