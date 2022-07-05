موعد صلاة العيد 2022 في الكويت والأماكن المتاحة لها

يبحث كثيرون عن موعد صلاة العيد 2022 في الكويت، وذلك بعد أن أعلنت الكويت رسميا أن يوم السبت المقبل التاسع من يوليو العاشر من ذي الحجة هو يوم عيد الأضحى المبارك، وهو مناسبة ذات شأن عظيم لدى جموع المسلمين في مختلف دول العالم، خصوصا في الدول العربية وذات الغالبية الإسلامية والتي لديها مجموعة من الطقوس الخاصة لإحياء هذه المناسبة الدينية المهمة.

ويتوافق موعد عيد الأضحى 2022 في الكويت مع غالبية الدول العربية والإسلامية التي أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة يوم الأربعاء الماضي التاسع والعشرين من يونيو وأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس الماضي الثلاثين من يونيو أول أيام ذي الحجة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

موعد صلاة العيد 2022 في الكويت

أما عن موعد صلاة العيد 2022 في الكويت، فسيكون بعد شروق الشمس بنحو 15 إلى 20 دقيقة تقريبا، حيث من المكرر أن تكون الصلاة الساعة 05:17 صباح يوم السبت المقبل وذلك بتوقيت الكويت العاصمة.

وتتراوح مواعيد المدن الأخرى بين هذا الموعد والساعة 06:22، حيث ستكون منطقة جنب السرة هي آخر مكان تقام فيه صلاة عيد الأضحى المبارك في الكويت.

الأماكن المتاحة لأداء صلاة عيد الأضحى في الكويت

من المقرر إقامة صلاة عيد الأضحى في الكويت في الساحات والمصليات والأماكن المخصصة، وبالمناسبة سيكون هذا العيد الأول الذي يقام في الساحات والمصليات منذ بدء جائحة فيروس كورونا في نهاية عام 2019.

وستفتح هذه الأماكن لأداء صلاة العيد، وسط دعوات للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتجنب التزاحم وغيرها من الأمور التي تساعد على الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام كويتية إن السلطات خصصت نحو 1000 مسجد في مختلف مناطق دولة الكويت لأداء صلاة عيد الأضحى.