تفاصيل أول حفل لـ منير بسيدي جابر بعد غياب 10 سنوات عن الإسكندرية

أكد القائمون على حفل الميجا ستار محمد منير أن الكينج أبدى ترحابه بإحياء حفل سيدي جابر يوم 15 يوليو الجاري، خاصة أنه يأتي بعد غيابه 10 سنوات عن سهرات معشوقته الإسكندرية.

وأشاد الكينج محمد منير باهتمام منظمي الحفل هاني حماقي وعمر عز بأدق تفاصيله، مؤكدا لهما أنه يثق دائما في الأفكار الجديدة للشباب.

من جانبه، يعكف حماقي وعز على إعداد وتجهيزات الحفل للخروج بواصفات لايف عالمية تليق بمشوار رمز وصوت مصر الكينج محمد منير.

يقام الحفل على شاطئ جولدن جويل التباع للقوات المسلحة بسيدي جابر في مدينة الإسكندرية يوم 15 يوليو الجاري ويشارك به كضيوف شرف فريق بلاك تيما الذي يعتبر أن الكينج هو مثلهم الأعلى وهم من أشد المعجبين والمحبين له وبمسيرته الفنية.

كما يفتتح الحفل أبرز مصممي الأغاني الشرقية والغربية «الديجيهات» وهم «موو» وندى وكونكر.

وتتراوح أسعار التذاكر ما بين الفئة العادية وقيمتها 250 جنيها وفئة الـ VIP وقيمتها 450 جنيها وهو ما يتيح لشريحة كبيرة من عشاق الكينج الحضور للاستماع معه بأضخم حفلات صيف 2022.

منير يروج لحفله الغنائي

وروَّج الكينج محمد منير منذ أيام لحفله الغنائي الضخم في الإسكندرية، حيث نشر منير عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: «مستنيكم في إسكندرية يوم الجمعة 15 يوليو».