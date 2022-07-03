سكرتير عام المنيا يتابع استلام محطة مياه عرب الزينة المرشحة بسمالوط

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة أعمال الاستلام الابتدائي للمرحلة الثانية لتشغيل محطة مياه عرب الزينة المرشحة بمركز سمالوط، بطاقة 800 لتر /ث في المرحلة الثانية.

تذليل عقبات التنمية

وأكد المحافظ، على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وخاصة فيما يخص البنية الأساسية ومشروعات المياه والصرف الصحي، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق التنمية وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والجهات المعنية.

رافق السكرتير العام للمحافظة خلال أعمال التسليم، أحمد راشد رئيس مركز سمالوط، المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، المهندس أحمد زكي نائب رئيس فرع المقاولين العرب بشمال الصعيد، مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية.

حل مشكلة ضعف المياه بسمالوط

شهد السكرتير العام، أعمال الاستلام الابتدائي للمرحلة الثانية من محطة عرب الزينة المرشحة، استعدادا للبدء في التشغيل التجريبي لها، عقب إجراء كافة أعمال الصيانة واحتياجات التشغيل، وتطهير ورفع الإطماء من المأخذ، والفلاتر، يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة لحل مشكلة ضعف المياه بالمنطقة، و للتيسير على المواطنين.

وأكد محافظ المنيا على اهتمام القيادة السياسية بكل ما يتعلق ببناء الإنسان المصري، من خلال توفير كافة الخدمات في جميع القطاعات، والعمل على إزالة المعوقات من خلال وضع مقترحات سريعة تساعد في حل لتلك المشكلات، وذلك بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم، مؤكداً أن جميع الأجهزة بالمحافظة مسخرة لخدمة المواطنين.