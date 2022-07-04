موعد صلاة العيد الكبير 2022 في المنيا.. الساعة 5:32 صباحاً

يحرص المسلمون علي أداء صلاة العيد الكبير 2022 في محافظة المنيا، في المساجد التي حددتها مديرية الأوقاف، حيث تبدأ صلاة عيد الأضحى 2022 في المنيا عقب مرور نصف ساعة من شروق شمس يوم 10 ذي الحجة، الموافق 9 يوليو، وتكون الصلاة من ركعتين، يعقبها خطبة عيد الأضحى لمدة 10 دقائق، وتتناول فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وحكمة التضحية وذبح الأضاحي.

صلاة العيد الكبير 2022 بالمنيا بعد الشروق بنصف ساعة

وبحسب مواقيت الصلاة في محافظة المنيا فإن شروق شمس يوم 10 ذي الحجة الموافق 9 يوليو سيكون في الساعة 5:02، وصلاة العيد الكبير 2022 في المنيا ستكون في الساعة 5:32، أي عقب شروق الشمس بنصف ساعة.

وعقب صلاة العيد الكبير 2022 في المنيا يتوجه المصلون إلي المجازر لذبح الأضاحي من البقر والجاموس والأغنام، حيث ورد بالسنة أن الذبح يبدء بعد أداء صلاة العيد مباشرة وحتي أخر أيام التشريق.

استعدادات لصلاة العيد الكبير 2022 في المنيا

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد لإستقبال العيد الكبير 2022 في المنيا، حيث أعلن محافظها اللواء أسامة القاضي عن تخصيص 38 مجزر حكومي لإستقبال الأضاحي بالمجان مناشدا المواطنين بالإلتزام بالمعايير البيئية والصحية.

وفتحت محافظة المنيا منافذ لبيع اللحوم السودانية وتوفير كافة السلع الغذائية خلال عدة معارض بالمراكز والمدن أقيمت خصيصا بمناسبة عيد الأضحي 2022 في المنيا.

وشدد محافظ المنيا علي تكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، والوحدات المحلية والجهات المعنية، ومتابعة المجازر وأماكن بيع اللحوم ووضع خطة لعمل المخابز خلال أيام عيد الأضحي 2022 في المنيا، لتوفير الخبز البلدي مع متابعة توفير أسطوانات البوتاجاز لسد احتياجات المواطنين طوال أيام عيد الأضحي 2022 في المنيا.