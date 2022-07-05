3 زلازل تضرب روسيا وحرائق غابات في اليونان.. والجفاف يهدد نهر «بو» بإيطاليا

شهدت عدة دول خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثًا هامة، أبرزها، حرائق الغابات في اليونان، فيما أعلنت السلطات في إيطاليا، حالة الطوارئ في البلاد، بسبب الجفاف.

كما شهد عدد من الدول عدة أحداث أمنية، أبرزها، ضبط السلطات الإسبانية، 3 غواصات مُسيرة قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى إسبانيا.

وضربت 3 هزات أرضية خلال ساعة واحدة فجر اليوم الثلاثاء، شرق روسيا قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة «كامتشاتكا»، دون أضرار أو إصابات.

الهزة الثالثة بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر

وأشارت السلطات الروسية، إلى تسجيل هزتين، الأولى بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزها على عمق 18 كيلومترا، فيما سجلت الهزة الثانية بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر، وأضافت السلطات الروسية، أن الهزة الثالثة كانت بقوة 5.2 درجة على بعد 11 كيلومترا من قرية أوست كامتشاتسك.

وأجْلت سلطات الطوارئ اليونانية، نزلاء فندق «أمانزو» بمدينة بيلوبونيز بسبب حريق، وقالت «خدمة الإطفاء»، إن النيران اندلعت في غابة بمنطقة كوراكيا في كرانيدي، وتم إرسال القوات البرية والجوية لإخماد النيران، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

إيطاليا ترصد 36.5 مليون يورو لإغاثة سكان المناطق الزراعية

وقامت السلطات اليونانية، بإجلاء موظفي المجمع وضيوفه. وأشارت وسائل إعلام إلى أن الحريق اندلع في منطقة «غابات الصنوبر» في كوراكيا بجوار مجمع الفندق.

من جانبها، أعلنت الحكومة الإيطالية، أمس الإثنين، حالة الطوارئ في معظم مناطق شمال البلاد التي تعاني من الجفاف، ورصدت 36.5 مليون يورو لإغاثة سكان المناطق الزراعية.

«نهر بو» يسجل أدنى مستوياته منذ 70 عاما

وأعلنت حالة الطوارئ في 5 مناطق: «إميليا رومانيا- فريولي فينيتسيا جوليا- لومباردي- بيدمونت- فينيتو»، مما يعكس الجفاف في نهر «بو»، وأحواض جبال الألب الشرقية.

وفي وقت سابق، سجل «نهر بو»، أطول أنهار إيطاليا والذي يعد مصدرا حيويا لمياه الري أدنى مستوياته منذ 70 عامًا، فيما أصدر عمدة ميلانو أوامر بإغلاق «نوافير ميلانو التاريخية»، والحد من استخدام رشاشات المياه.

«كولديريتي»: الجفاف يهدد أكثر من 30% من الإنتاج الزراعي الوطني

وتضررت بحيرتا «ماجيوري» و«جاردا» بسبب انخفاض منسوب المياه عن المعتاد في هذا الوقت من العام، كما شهد منسوب نهر التيبر الواقع جنوب البلاد، انخفاضا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

وفي وقت سابق، قالت نقابة «كولديريتي»، الزراعية، إن الجفاف يهدد أكثر من 30% من الإنتاج الزراعي الوطني، ونحو نصف إنتاج مزارع وادي بو للماشية.

وفي فرنسا، قالت مجلة «ماريان» الفرنسية، استنادا إلى تقارير سرية، إنّ برج إيفل ضربه الصدأ ويحتاج إلى إصلاحات كاملة، لكن بدلا من ذلك، تم تخصيص 60 مليون يورو لتجميله قبل دورة الألعاب الأولمبية عام 2024 في باريس، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

غواصات مُسيرة لنقل المخدرات.. وشرطة إسبانيا تلقى القبض على 8 أشخاص

وفي إسبانيا، تمكنت الشرطة من ضبط 3 غواصات مُسيرة تحت الماء قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات من المغرب، عبر مضيق جبل طارق، وألقت القبض على 8 أشخاص في عمليات دهم نُفذت في برشلونة وإقليمي ملقة وقادس، جنوب البلاد.

وأشارت الشرطة الإسبانية، في بيان، إلى أن هذه المرة الأولى التي تصادر فيها تلك الأجهزة، موضحة أنه كان من المقرر تسليم 3 مسيرات لعصابة مخدرات فرنسية لنقل كميات كبيرة من الكوكايين.

بدوره، أنقد الجيش التونسي، 68 مهاجراً «غير شرعي»، من جنسيات مختلفة قبالة سواحل «محافظة صفاقس»، شرق البلاد، إثر غرق مركبهم، مشيرة إلى انتشال 3 جثث لمهاجرين غير شرعيين.

إنقاذ 15 مهاجرًا تونسيًا على متن قارب جنوب شرقي صفاقس

وأنقذت السلطات التونسية، 15 مهاجرًا تونسيًا على متن قارب جنوب شرق صفاقس كانوا في عملية هجرة غير شرعية نحو أوروبا، فيما أوقف الجيش التونسي 14 مهاجرًا تونسيًا «غير شرعي»، كانوا على متن قارب.

سلطات المغرب تشرع في محاكمة 36 شخصا بتهمة اقتحام السياج الأمني في «مليلية»

وفي المغرب، باشرت المحكمة الابتدائية بالناظور شمال شرق البلاد، محاكمة 36 شخصًا من المتهمين باقتحام السياج الأمني في «جيب مليلية»، واحتجاز عددًا من أفراد الأمن.

وقالت مصادر قضائية، إنّ محكمة الاستئناف في «الناظور» ستشرع في محاكمة 28 من الأشخاص الآخرين بتهمة الانضمام إلى عصابة وتسهيل تهريب أشخاص بصفة سرية واعتيادية وجناية إضرام النار في غابة الناظور عمدا.

من جانبها، ألقت شرطة «منطقة الرياض»، القبض على سعودي لمشاركته في تنفيذ عمليات نصب واحتيال مع أشخاص خارج المملكة العربية السعودية، بلغت 35 عملية احتيال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».