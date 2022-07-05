لقاء سويدان تعلن وفاة خالتها: انتقلت إلى رحمة الله أمي الثانية الغالية

أعلنت الفنانة لقاء سويدان، وفاة خالتها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وفاة خالة لقاء سويدان

ودوّنت سويدان، قائلة: «لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى حبيبتي وأمي الثانية وخالتي الغالية، زينب مبروك».

موعد جنازة خالة لقاء سويدان

وأضافت الفنانة، أنّ صلاة الجنازة على خالتها تخرج من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر بعد صلاة الظهر.