لقاء سويدان بعد دخول ابنتها «الفن»: «مش هسيبها تقع أو تتعرض لأي خطر»

على الرغم من الصعوبات التى واجهتها الفنانة لقاء سويدان خلال عملها في المجال الفني، الأمر الذي اضطرها للاعتزال لعدة شهور قبل التراجع عن القرار والعودة مجددًا للمشاركة في عرض مسرحي جديد بعنوان «سيد درويش»، إلا أنها لم تمانع مطلقًا في دخول ابنتها الوحيدة «جومانا» من اقتحام عالم التمثيل.

لقاء سويدان عن ابنتها: تؤمن بأن الفن له مميزات وعيوب

وشاركت جومانا، ابنة الفنانة لقاء سويدان في مسلسل «ضد مجهول» عام 2018 أمام غادة عبدالرازق وجسدت دور ابنتها التي تتعرض لحادث اغتصاب، ومسلسل «ولاد ناس»، الذي عرض في شهر رمضان الماضي وجسدت خلاله دور ابنة رانيا فريد شوقي.

وقالت لقاء سويدان، في تصريحات لـ«الوطن»: إنها قالت لابنتها جومانا قبل عملها بالفن «إنتي شوفتي كل الحاجات الحلوة والصعوبات التي عشتها، قولتلها عندك استعداد تكوني قد التجربة دي بالحلو والصعب، قالت لي مفيش في الدنيا شغلانة مش صعبة، وكل حاجة صعبة وفيها الحلو والوحش، زي الأشخاص فيهم الحلو والوحش سواء داخل الوسط الفني أو خارجه، وأنا فيا حاجات شريرة وحاجات طيبة».

الفنانة عن جومانا: لن أتركها تسقط

وتابعت: «قولت لها أنا معاكي وواقفة وراكي مش هسيبك تقعي، بس لابد أن تتحملي أي صعوبات، هى ممكن تقعد 20 ساعة تشتغل ومتنامش ولازم تروح المدرسة، تيجي تقول مش عايزة أقولها لاء متفقناش على كده، اتفقنا إنك تشوفي كل حاجة وتتحملي، في أوقات كانت بتخلص تصوير الساعة 3.30 وتطلع على الامتحان الصبح.

واستطردت: «أنا كنت كده وأنا صغيرة في التمثيل وده اللي قواني ومش أي حاجة تكسرني ولو وقعت بعرف أقوم تاني وأقوى من الأول، أنا حبيت بنتي تحصل على جربتها بنفسها وأنا وراها، لو شوفت في أي حاجة فيها خطر أكيد مش هسمح إنها تتعرض للخطر ده، أنا عايزها تعيش تجاربها بنفسها مش أنا اللي أُملي عليها».

يشار إلى أن الفنانة لقاء سويدان تشارك في عرض مسرحية «سيد درويش»، حيث قدمت حتى الأن ثلاثة مواسم، وتجسد خلالها شخصية جليلة العالمة، المراة التي أحبها فنان الشعب سيد درويش وتزوجها.