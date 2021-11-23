لقاء سويدان عن ظهورها أما لشابتين في «أيام»: لم أتردد بسبب جمال الدور

كشفت الفنانة لقاء سويدان تفاصيل دورها في مسلسل «أيام»، المقرر عرض أولى حلقاته، اليوم، عبر منصة «شاهد»، وذلك بعد انتهاء صناعه من تصويره بالكامل في لبنان، على مدار 3 أشهر كاملة.

وقالت لقاء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تجسد دور إمرأة شعبية متزوجة تُدعى «فوزية»، حيث يتعرض زوجها لحادث معين تضطر إثره لإعالة أسرتها، والعمل كخادمة داخل البيوت، مضيفة أن هذه الشخصية ترمز للمرأة المصرية الأصيلة، التي تقف إلي جانب زوجها في محنته، ولا تُشعره بعجزه بعد الحادث الذي تعرض له.

وتابعت: «فوزية» شخصية جديدة عليّ تماما ولم أجسد مثلها في سابق أعمالي، وعلى الرغم من ظهوري أماً لشابتين تجسد دوريهما هاجر عفيفي وحنان عادل، أي أن سنهم كبير عليّ مثلما نقول باللهجة الدارجة، لكني لم أستطع رفض الدور من فرط جماله، ناهيك عن ظهوري دون وضع أي مستحضرات تجميلية.

تفاصيل تصوير مسلسل «أيام» في لبنان

وكشفت لقاء، عن أنها صورت أحداث مسلسلها في لبنان على مدار 3 أشهر، حيث انتهت من التصوير، الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن المسلسل يتناول الأسر المصرية على كل أنماطها، ويرصد قيم الحارة المصرية الجميلة، إذ أنه يعيدنا للمسلسلات المصرية القديمة، التي ما زلنا نستمتع بمشاهدتها إلى الآن، وفقاً لكلامها.

أبطال مسلسل «أيام»

ويشارك في بطولة «أيام»، رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ميدو عادل، محمود حجازي، ندى موسى، حجاج عبد العظيم، صفاء جلال، محمد دسوقي، سماح السعيد، حنان يوسف، وكوكبة من النجوم، من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.