مسؤولو الإسكان يتفقدون مشروعت القاهرة الجديدة والعاشر والعبور

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّ مسؤولي الوزارة ييجرون جولات تفقدية في مختلف المدن الجديدة، وغيرها من مواقع العمل، في إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات.

جولات ميدانية لتذليل العقبات

وأضاف الوزير، أنّ الهدف من الجولات الميدانية هو تذليل أي عقبات تظهر، ودفع العمل، والتواصل المستمر بين المسؤولين والعاملين في مختلف المشروعات، مشيرا إلى أنّه كان بالأمس في زيارة لمواقع العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهناك مسؤولون بصفة شبه يومية يجوبون مواقع العمل بالمشروعات المختلفة، وتمّت زيارة لتفقد المشروعات بـ3 مدن جديدة، هي: القاهرة الجديدة، العاشر من رمضان، والعبور الجديدة.

وأجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، جولات ميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدن القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والعبور الجديدة، يرافقه المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والمهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسؤولو الهيئة وأجهزة المدن والمشروعات.

قياس كفاءة الخدمات

واستهل مسؤولو الإسكان، جولتهم بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد مشروع دار مصر بالتجمع الثالث والتجمع الأول، للوقوف على مدى كفاءة وتقدم الخدمات «النظافة - الصيانة - الأمن» للسكان في المشروع.

وتابع مسؤولو الوزارة، أعمال المرافق بمنطقة الامتداد، وعقدوا اجتماعا مع مسؤولي الشركات المنفذة ومهندسي الجهاز لعرض خطة العمل في المرحلة المقبلة، بجانب التأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة وتكثيف العمل وإضافة أطقم عملٍ أخرى للمواقع لسرعة الإنجاز.

مشروع الموقف الإقليمي الجديد

وفي مدينة العاشر من رمضان، تفقد مسؤولو الإسكان بعض المشروعات بالمدينة، ومنها الموقف الإقليمي الجديد والمستشفي الجامعي وأعمال الطرق الجاري تنفيذها، وذلك حرصا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي إنجاز خُطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة.

وفي مدينة العبور الجديدة، استهل مسؤولو الإسكان جولتهم بتفقد خزان التكديس سعة 10 آلاف م3 الحل العاجل والمغذي لمنطقة الـ 2600 فدان والحي الـ14، كما تفقدوا مشروعات الإسكان، ومنها: الإسكان ذو الطابع الحديث، ويضم 78 عمارة بها 1872 وحدة سكنية، الإسكان الإجتماعي بالحي الـ14 ويضم 806 عمارات بها 19344 وحدة سكنية نموذج 90م، سكن مصر ويضم 18 عمارة بها 432 وحدة سكنية، سكن بديل العشوائيات ويضم 96 عمارة بها 3456 وحدة من ضمنها 3360 وحدة سكنية و96 وحدة إدارية، و 96 محلا تجاريا.

وفي ختام الجولات، شدد مسؤولو الوزارة على تكثيف الجهود المبذولة في مشروعات الإسكان والطرق والمرافق، كما شددوا على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات والحرص على الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة.