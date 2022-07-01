«القليوبية»: 90% نسبة تنفيذ أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بقليوب

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقد خلالها عددا من المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على نسب معدلات الإنجاز بهدف تسريع وتيرة العمل، بالإضافة إلى تذليل أي معوقات في التنفيذ، وذلك ضمن جولات المحافظ المكثفة لمتابعة سير كافة المشروعات المُقامة والجاري إنشاؤها على مستوى المحافظة لتذليل أي معوقات ولدفع الأعمال للانتهاء في المدة الزمنية المحددة.

تطوير ميدان العاشر من رمضان

وبدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب، وتم الانتهاء من الأعمال بنسبة 90%، وتم زراعة شجيرات صغيره بالجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى زراعة نخيل ووضع الزلط المتحجر للزينة، والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة الديكورية، ودهان البرجولات الخشبية، وجاري الانتهاء من دهان البلدورات، وزراعة النجيلة.

ووجه المحافظ، القائمين على الأعمال بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الأعمال لفتح الميدان أمام المواطنين لخلق متنفساً جديداً لهم، فضلاً عن عمل سور حديدي على أطراف أحواض الزرع للحفاظ على المزروع بداخلها، مع مراعاة الاهتمام المستمر بالأشجار والنخيل والورود للمحافظة على المنظر الحضاري.

تطوير كوبري عرابي

وتوجه المحافظ لتفقد أعمال تطوير ورصف كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث وصلت نسبة الانتهاء من الأعمال إلى 90%، ويتم العمل الآن على إنهاء الأسوار الحديدية «الهاندرل»، وجاري إنهاء المنطقة المتبقية من الرصف.

وأصدر «الهجان» تعليماته لمهندسي المشروع، بالعمل على مدار الساعة وزيادة العمالة والمعدات ليتم الإنتهاء من تلك الأعمال قبل حلول عيد الأضحى المبارك، كما لاحظ خلال الجولة توقف أعمال رصف الكوبري منذ يومين نتيجة نقص مادة البوتمين، وعلى الفور تم التنسيق مع مسئولي هيئة البترول، حيث سيتم توفير تلك المادة غدا السبت، ليتم استكمال أعمال الرصف.

رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة

كما تابع أعمال رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشارع أحمد عرابي في حي غرب شبرا الخيمة، موجها باستمرار العمل ورفع جميع التراكمات وتكثيف التواجد الميداني ورفع مستوى النظافة، خاصة أيام العطلات الرسمية.

وفي السياق ذاته، وجه محافظ القليوبية، رؤساء المدن والأحياء، برفع كافة الإشغالات التي تنتشر من وقت لآخر في الشوارع الرئيسية والفرعية، والباعة الجائلين الذين يفترشون الطريق العام، وذلك لتسهيل حركة مرور السيارات والمارة.

واختتم محافظ القليوبية جولته، بتفقد طريق شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة، والذي تم تطويره بداية من نزلة الطريق الدائري بمدينة الخصوص مروراً بمنطقة مسطرد، كما يجري الانتهاء من عمل إنترلوك بالجزيرة الجانبية بطول 200 متر.

إقامة مشاريع للشباب

كما وجه المحافظ باستغلال بعض المساحات بشكل لائق، كإقامة مشاريع للشباب، وتجميل المنطقة، والاهتمام المستمر برفع الأتربة على جانبي الأرصفة ومنع تواجد أي إشغالات على الطريق العام، ومراجعة اعمال الإنارة لسهولة الرؤية والحفاظ على سلامة المواطنين.