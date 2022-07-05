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التعليم: ضبط طالب صور أسئلة الديناميكا للثانوية العامة 2022

كتب:

أميرة فكري
10:08 ص | الثلاثاء 05 يوليو 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلن مصدر مسؤول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، عن ضبط طالب قام بتصوير أسئلة امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2022 شعبة علمي رياضة ونشرها على «جروبات الغش»، في تطبيق «تليجرام»، بعد دقائق من بدء الوقت الأصلي للامتحان. 

عقوبات صارمة ضد الطلاب مصوري الأسئلة 

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني توصل إلي مصور ورق أسئلة الديناميكا من خلال الباركود السري الموجود على ورق الأسئلة. 

وأشار المصدر، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطلاب الغشاشين، وفقاً لقانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات، والتي تصل فيه العقوبة إلى الحرمان من الامتحان والحبس والغرامة.  

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