صفحات الغش تزعم تداول أجزاء من إجابات الديناميكا.. و«التعليم» تحقق

زعمت صفحات الغش عبر تطبيق تليجرام، تداول أجزاء من إجابات امتحان الديناميكا للثانوية العامة 2022، الذي يؤديه طلاب الشعبة العلمية باللجان الامتحانية، بعد دقائق من نشر الأسئلة على صفحات الغش.

فريق مكافحة الغش يرصد الأسئلة والإجابات

وقال مصدر مسؤول في الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، إنّ فريق مكافحة الغش بغرفة العمليات المركزية، رصد جميع الأسئلة المتداولة لامتحان الديناميكا للثانوية العامة شعبة علمي رياضة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ جميع محاولات تصوير وتداول الأسئلة والإجابات على جروبات الغش مرصودة من قبل فريق مكافحة الغش الإلكتروني، لافتًا إلى أنّه حال التأكد من الأسئلة والإجابات يتم ضبط الطلاب فورًا، من خلال الباركود السري الموجود على أوراق الاسئلة.