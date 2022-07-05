حملات توعوية لشركات مياه الشرب والصرف ورفع درجة التأهب استعدادا للعيد

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد بالشركات التابعة، وتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة والتنسيق مع غرفة عمليات الشركة القابضة، استعدادًا لإجازة عيد الأضحى المبارك، مع المتابعة المستمرة لكل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وسرعة حلها، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال أجازة العيد.

وشدد «رسلان» في تعليمات لرؤساء الشركات على الاستعداد بكل المعدات لمواجهة أي طفوحات طارئة على مستوى الجمهورية خاصة أيام النحر، تحسبا لأي انسدادات مفاجئة في خطوط الصرف الصحي، مع ضرورة تكثيف حملات التوعية بجميع المحافظات تستهدف الجزارين وربات المنازل والمواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في الشبكات، والتعريف بالأضرار الصحية والبيئية التى تنتج عن مثل تلك السلوكيات.

متابعة أعمال التشغيل والصيانة

ومن جانبه، أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جاهزية الشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بدءاً من متابعة أعمال التشغيل والصيانة بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومروراً بمتابعة ضغوط المياه بكافة مناطق المحافظة، وتكثيف أعمال تطهير مجمعات ومطابق الصرف الصحي مع زيادة التصرفات خلال عيد الأضحى المبارك، ووصولاً باستمرار انتظام العمل بكافة مواقع الشركة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يسير العمل بنظام الورديات وذلك لضمان استدامة الخدمة للمواطنين.

التخلص من مخلفات الأضاحي

وفي سياق متصل أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن رفع درجة الاستعداد لقصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومتابعة أي مشكلات تطرأ على شبكات الصرف الصحي حال إلقاء مخلفات الأضاحي والتخلص منها بطرق غير مشروعة، الأمر الذي قد ينتج عنه حدوث انسدادات بالشبكات.

وأكد المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تكثيف حملات تطهير غرف وشبكات الصرف الصحي، مع التأكيد على جاهزية كافة معدات الشركة لاستقبال العيد، وكفاءة الكوادر البشرية من خط ساخن وفريق وطوارئ وتخصيص غرفة عمليات لاستقبال أي شكوى على مدار الساعة وتقديم الاستجابة المناسبة على الفور.

حملات توعية لترشيد المياه

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إطلاق حملات توعيه استهلاك المياه ومنع إهدارها تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحي، الأمر الذي يتزايد معه الاستهلاك في مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحي.وقال، أن الحملة تأتى ضمن مجموعة أنشطة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى من خلال العمل على تقليل الأعباء على شبكات الصرف الصحي وعدم الإسراف في مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع ذبح الأضاحي، وذلك لضمان وصول المياه لكافة المواطنين وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في مطابق الصرف الصحي وتجميعها في أكياس القمامة، وإلقائها في الأماكن المخصصة لذلك، منعًا لحدوث أي أضرار بيئية أو صحية ومنع انسدادات شبكات الصرف الصحى.

وأوضح الدكتور مهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبها، أكدت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف أنه تم عمل التطهير اللازم لجميع بالوعات الصرف وعمل الصيانة والدورية و التطهير اللازم لجميع محطات مياه الشرب و الصرف الصحي، واستعداد كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة اي طوارئ، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات (مياه شرب - وصرف صحي) على مستوى المحافظة.وأضافت بانه تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لإجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكده على متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن ١٢٥ وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً.

بينما أشار اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم للإطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات فور حدوثها .

وقال المهندس يحيي ابو زيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أنه تم عمل التطهير اللازم لجميع بالوعات الصرف وعمل الصيانة والدورية و التطهير اللازم لجميع محطات مياه الشرب و الصرف الصحي، واستعداد كافة معدات وسيارات الشركة لمواجهة اي طوارئ. وأضاف انه تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى الشركة استعدادا لإجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكده على متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً.