تطهير محيط المساجد وحملات على الكلاب الضالة ضمن استعدادات العيد بالقاهرة

انتهت أجهزة محافظة القاهرة بشكل كبير من متابعة استعدادات عيد الأضحى المبارك حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى وتوفير الخدمات للمواطنين، ومن استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى السبت المقبل وفق تعليمات المحافظة للمديريات والأحياء ما يلى..

- فتح مجازر القاهرة بالمجان وهي 6 مجازر البساتين وجيركو والسلام والممتاز وطرة وحلوان للعمل على مدار اليوم طوال فترة العيد وقبلها لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم.

- تكليف الطب البيطري بالمرور المستمر على كل المجازر للتأكد من جاهزيتها.

- تكثيف الحملات على المحال والأسواق للتأكد من سلامة الأغذية وجودتها وتوفيرها بسعر مناسب لإحكام الرقابة على السلع المقدمة للمواطن.

-إلغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر حتى انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات.

- إلغاء الإجازات في القطاعات الخدمية من أجل متابعة تقديم الخدمات للمواطنين ومواجهة أي مشكلات على الفور.

الرقابة على منافذ بيع اللحوم

- التنسيق بين الطب البيطري والصحة ومديرية التموين للقيام بحملات مشتركة للرقابة على كل منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات.

- منع ظاهرة الذبح خارج المجازر وتحرير محاضر بيئة ضد المخالفين، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

- التصدي لأي محاولات تلاعب أو الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- العمل على تفعيل دور غرف العمليات والطوارئ بالمديريات والأحياء فترة العيد والعمل على مدار 24 ساعة ومن جانبها خصصت مديرية الطب البيطرى أرقام 27426993 و27427053 لتلقى بلاغات واستفسارات المواطنين .

حملات على الكلاب الضالة

- تكليف الطب البيطرى بتكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة خاصة حول المساجد .

- متابعة تشغيل المخابز أيام العيد وانتظام العمل وتوفير أسطوانات البوتاجاز

- تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول والتشديد على محيط المساجد والساحات التى تشهد صلاة العيد

- تجهيز الحدائق والملاهى وتوفير وسائل الحماية والصيانة اللازمة للحد من أى مخاطر

- توفير خدمة النقل العام خاصة للمتنزهات والحدائق والمناطق السياحية