مصرع وإصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتي نقل وميكروباص بسوهاج

شهد طريق «سوهاج - البحر الأحمر»، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل، عند الكيلو 70 في اتجاه أسيوط، ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

مصرع 4 أشخاص

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث على طريق «سوهاج - البحر الأحمر» عند الكيلو 70.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين، ونُقل الضحايا والمصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى المستشفيات.

مصرع 3 في واقعتي غرق

وفي سياق آخر، شهدت محافظة سوهاج مصرع 3 أشخاص غرقا في حادثين منفصلين.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد مصرع 3 أشخاص غرقا في حادثين منفصلين، وتبين غرق الطفل «ا ح ا م»، 7 أعوام، ويقيم دائرة مركز طهطا، وتم انتشال الجثة.

وأفاد والده «ح ا م م»، 45 عاما، صاحب ورشة كهربائي سيارات، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجله على حافة الترعة المشار إليها والمجاورة للورشة ملكه انزلقت قدماه وسقط بها، ما نتج عنه غرقه ووفاته ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق» ولا توجد شبهة جنائية.