خطأ بتوصيل مروحة السقف يحرق دار حضانة في سوهاج

أنقذت العناية الإلهية أطفال إحدى دور الحضانة من حريق، حيث نشب حريق بدار حضانة بمركز جهينة بمحافظة سوهاج نتيجة ماس كهربائي لخطأ بتوصيلات مروحة السقف وذلك أثناء غلق دار الحضانة، ما أنقذ الأطفال من الحريق.

حريق محدود

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي إخطارا من مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج يفيد بنشوب حريق محدود بأحد فصول حضانة أطفال دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

السيطرة على الحريق

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية ووحدة حماية مدنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين نشوب الحريق بأحد الفصول بحضانة أطفال تابعة لجمعية «أهلية - مرخصة» مكونة من طابق واحد وذلك بأول ساعات اليوم «أثناء غلقها»، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

وبسؤال المدعو «عجمي ع م ح»، سن 71 عاما، مدير الجمعية، ويقيم بذات الناحية بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من توصيلات مروحة السقف داخل الحضانة ونفى الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.