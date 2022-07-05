انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي المصري في الأردن

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي المصري، أمس الاثنين، في المملكة الأردنية الهاشمية، والذي يأتي احتفالًا باختيار إربد العاصمة العربية للثقافة 2022، وذلك برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وبحضور نظيرتها الأردنية هيفاء النجار ومحمد سمير مرزوق سفير مصر في الأردن.

شهد الفعاليات وزير السياحة الآثار نايف الفايز، ورئيس منظمة السياحة العربية والدكتور بندر آل فهيد، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس الوفد المصري وصندوق التنمية الثقافية والمخرج اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح وعدد من السفراء العرب والنواب بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في مسرح المركز الثقافي بإربد.

وألقت وزيرة الثقافة الأردنية كلمة رحبت فيها بالحضور والوفد والفرقة المصرية، موضحة أن «مصر الحضارة والتاريخ والفن والإبداع اليوم تحتفي بإربد، ‏ونحن نعتز بهذه المشاركة بما تحمله من أصالة أرض الكنانة وأشكر وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم»، مشيرة إلى أن إربد رمز الثقافة العربية منبع العطاء والموسيقى والأدب والشعر ومصدر الإشعاع لكل العالم.

افتتاح فعاليات الأسبوع الثقافي المصري بإربد

وألقى رئيس الوفد المصري ورئيس صندوق التنمية الثقافية المصرية الدكتور فتحي عبدالوهاب كلمة نقل فيها تهنئة وتحيات وزيرة الثقافة المصرية، وكافة المثقفين والفنانين المصريين الذين تربطهم مع نظرائهم من المثقفين الأردنيين روابط الحب والإبداع، وتمنياتهم بنجاح فعاليات اختيار مدينة إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022، وثمن خلالها جهود الحكومة والشعب الأردني على حسن الاستقبال والضيافة.

وقال «عبدالوهاب»: «جاءت مصر بلد الحضارة والثقافة والإبداع لدعم المشهد الثقافي الأردني والعربي في آن معا، لاسيما وأن العلاقات الأردنية والمصرية ليست وليدة اللحظة فقد شكلت البروتوكولات الثقافية بين البلدين نقلة نوعية في الشأن الثقافي».

وبيَن أن الأيام الثقافية المصرية جاءت احتفاء بإربد العاصمة العربية للثقافة وهي المليئة بالثقافة والفن، لأن استمرارية الحراك الثقافي وتبادله بين البلدين يضع المتلقي العربي ضمن أفق ثقافي معرفي جديد؛ يتيح الاطلاع على كل جديد في الثقافة بين البلدين الشقيقين مؤثرا ومتأثرا منهما في آن معًا.

معرض لوحات فنية تشكيلية

واشتملت فعاليات الحفل على افتتاح معرض لوحات فنية تشكيلية للفنان التشكيلي محمد ديباجة، الذي افتتحه أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري في قاعة المعارض بالمركز الثقافي، وافتتاح معرض لرائد فن الخط العربي خضير البورسعيدي الذي ضم العديد من اللوحات التي بينت جماليات وفنون الخط العربي، ومعرض الحرف اليدوية التراثية المصرية.

كما جرى تنظيم احتفال فني تضمن أعمال لرموز الغناء المصري تألقت خلاله فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو إيهاب عبدالحميد، وتضمن مجموعة من الأغاني الطربية التي نالت استحسان الجمهور الحضور، وبرع خلاله نجوم الفرقة كريم زيدان وشروق ومحمد الخولي ومروة حمدي واختتم الاحتفال بعرض للفرقة القومية للفنون الشعبية، قدمت خلاله مجموعة من اللوحات الفنية الراقصة من التراث الشعبي المصري الذي عبر أقاليم ومحافظات مصر.

تكريم أعضاء الوفد المصري

وحرصت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، على تكريم أعضاء الوفد المصري، وتسليمهم الدرع التذكاري لمدينة إربد تقديرًا لمشاركتهم في الفعاليات.

يذكر أن الأسبوع الثقافي المصري بإربد يتضمن العديد من الفعاليات الثقافية منها ندوات فكرية وأدبية لكل من الكاتبة سلوى بكر، الدكتورة ضحى مصطفى عاصي، الدكتور خيري محمد دومة، والروائي منير عتيبة، بجانب العرض المسرحي مونودراما فريدة من إنتاج البيت الفني للمسرح التابع لقطاع الإنتاج الثقافي.