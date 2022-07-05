10 معلومات مهمة عن القطار الكهربائي بعد تشغيله رسميا أمام الركاب

أعلنت وزارة النقل، تشغيل القطار الكهربائي الخفيف،«السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية» أمام الركاب رسميا، بدءا من صباح أمس الاثنين، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

وزير النقل: القطار الكهربائي صمم على الطريقة الأوروبية

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن القطار الكهربائي الخفيف صمم على الطريقة الأوروبية، وأنه سيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي يبلغ طوله 103 كم وبعدد 19 محطة، موضحا أن المشروع ينفذ على 3 مراحل، وأن المرحلة الأولى افتتحت وتم تشغيلها، بطول 70 كم وبعدد 12 محطة، وجار تنفيذ المرحلة الثانية بطول 18.5 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الثالثة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات.

وردنا 22 قطارا لمشروع القطار الكهربائي الخفيف

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم توريد 22 قطارا لمشروع القطار الكهربائي الخفيف، بتكلفة إجمالية 227 مليون دولار، ويتكون كل قطار من 6 عربات، كما يبلغ زمن التقاطر 2.5 دقيقة والسرعة التشغيلية 120 كم / الساعة، لافتا إلى الشركة الفرنسية ستدير مشروع القطار الكهربائي، دون التدخل في تحديد أسعار التذاكر.

10 معلومات مهمة عن القطار الكهربائي بعد تشغيله رسمياً أمام الركاب

1- القطار الكهربائي الخفيف يقل يوميا مليون راكب.

2- القطار الكهربائي الخفيف يشمل 19 محطة.

3- بلاط مخصص لإرشاد المكفوفين داخل محطات القطار الكهربائي الخفيف.

4- توريد 22 قطارا كهربائيا بتكلفة إجمالية 227 مليون دولار.

5- القطار الكهربائي الخفيف يوفر وفرة بالوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا.

6- أسعر التذاكر تتراوح بين 15 جنيها لـ3 محطات، و20 جنيها لـ5 محطات، و25 جنيها لـ7 محطات، و35 جنيها لـ9 محطات.

7- «مدينة بدر» الأهم بمحطات القطار الكهربائي الخفيف.

8- تواجد كاميرات مراقبة داخل عربات القطار الكهربائي لضبط السلوكيات الخارجة عن المألوف.

9- القطار الكهربائي مكون من 6 عربات.

1- يبلغ زمن التقاطر في القطار الكهربائي 2.5 دقيقة.. والسرعة التصميمية 120 كم / الساعة، علاوة على وجود ورشة صيانة بمحطة بدر بمساحة 80 فدان وتشمل 26 مبني.