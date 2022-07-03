وزير النقل يستعرض مميزات القطار الكهربائي الخفيف.. ينقل مليون راكب يوميا

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT «السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية»، الذي يبلغ طوله 103 كم وبعدد 19 محطة، وذلك خلال فعاليات افتتاح الرئيس السيسي، محطة عدلي منصور التبادلية، والمرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف LRT، وإعطائه إشارة البدء لانطلاق التشغيل التجريبي للجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث «العتبة – الكيت كات» بطول 4 كم، والتي تشمل 4 محطات نفقية «ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازي – الكيت كات»، والتي تحقق تبادل الخدمة بين خطوط المترو الثلاثة، حيث يتم تبادل الخدمة ‏مع الخط الثاني في محطة العتبة ومع الخط الأول في محطة ناصر.

القطار الكهربائي الخفيف

وأوضح وزير النقل، أنّ القطار الكهربائي الخفيف، سينقل نحو مليون راكب يوميا، ويتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى التي يتم افتتاحها اليوم بطول 70 كم وبعدد 12 محطة، وجار تنفيذ المرحلة الثانية بطول 18.5 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الثالثة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات، مضيفا أنّ التنفيذ يتم بواسطة شركات مصرية / صينية، وأنّ المشروع يشمل 22 قطارا، كل منها مكون من 6 عربات، كما يبلغ زمن التقاطر 2.5 دقيقة والسرعة التشغيلية 120 كم / الساعة.

خدمة المدن الجديدة بوسائل نقل حديثة وسريعة

وأشار الوزير، إلى أنّ الأعمال الصناعية الواقعة على مسار القطار الكهربائي الخفيف LRT تبلغ 15 عملا صناعيا: «7 كوبري مسار، 3 أنفاق مسار، 4 كوبري سيارات، ونفق سيارات»، موضحا أنّ الهدف من مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، خدمة المدن الجديدة على طول المسار، مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية، كما أنّ المشروع يحقق وفر في الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويا.

وأكد أنّ القطار الكهربائي الخفيف LRT يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور المركزية ومع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية بمحطة مدينة الفنون والثقافة) ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع في محطة العاصمة المركزية.

5 وسائل نقل في محطة عدلي منصور

وفيما يتعلق بمحطة عدلي منصور، أشار الوزير إلى أنّ إجمالي مساحة المحطة يبلغ 30 فدانا، ويتم تبادل الخدمة بها بين 5 وسائل نقل، وهي «القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد القاهرة/ السويس»، ومحطة السوبرجيت «أتوبيسات الأقاليم»، والأتوبيس الترددي عدلي منصور/ مطار القاهرة والأتوبيس الترددي عدلي منصور / موقف الأقاليم، كما يوجد بالمحطة منطقة انتظار عربات الملاكي شمال كوبري السلام سعة 260 سيارة علي مساحة 4,5 فدان ومنطقة انتظار عربات كبار الشخصيات أمام محطة عدلي منصور سعة 100 سيارة علي مساحة 1,5 فدان ومناطق خضراء وأرصفة بمساحة 8 فدان وأنفاق وممرات للمشاة لربط مكونات المحطة مع بعضها بطول 500 متر ومول تجاري لخدمة المحطة والمنطقة المجاورة على مساحة 6,5 فدان، ويشمل دور بدروم «جراج» سعة 600 سيارة وعدد 2 دور تجاري.

وأضاف أنّ محطة عدلي منصور من الداخل بإجمالي مساحة التغطية 6 أفدنة، مغطاة بمنشأ معدني بكامل المساحة وبارتفاع 23 مترا، حيث تشمل المحطة البوابة الرئيسية بارتفاع 17 متر و3 محطات أسفل التغطية «محطة الخط الثالث لمترو الأنفاق - محطة القطار الكهربائي LRT - محطة سكة حديد القاهرة/السويس)، وساحة رئيسية تتوسط المحطات لربطها ببعضها بمساحة 7500 م2 والكوبري الرابط بين محطة القطار الكهربائي و محطة المترو مباشرة و الكوبري الرابط بين محطة القطار الكهربائي، وومحطة سكة حديد القاهرة – السويس وقاعة كبار الزوار بمساحة 160 م2 ومنطقة خدمات تجارية علوية لخدمة المحطة بمساحة 1500 م2.

وتقرر التشغيل الفعلي لجمهور الركاب لـ القطار الكهربائي الخفيف lRT ابتداءاٍ كم غدا الاثنين الموافق 4/7/2022، حيث يتوافر بمحطة عدلي منصور «WIFI – سلالم ذاتية الحركة – مصاعد لذوي الهمم – ماكينات ATM– ماكينات حجز تذاكر الكترونية – غرفة تحكم " شاشة لأجهزة GPS– شاشة لتنسيق وتخطيط الرحلات – شاشة لمراقبة الكاميرات – شاشة منظومة شحن الأتوبيسات الكهربية»، ونفق يربط المحطة مع محطة عدلي منصور و منطقة انتظار السيارات شمال كوبري السلام.

شبكة خطوط مترو الأنفاق

واستعرض الوزير أمام الرئيس السيسي، شبكة خطوط مترو الأنفاق وتشمل الخط الأول للمترو (حلوان – المرج الجديدة)، والذي يبلغ طوله 44 كم وبعدد 35 محطة وينقل 1.7 مليون راكب يوميا، حيث تم بدء التشغيل عام 1989، والخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة – المنيب) بطول 21.6 كم وبعدد 20 محطة و ينقل 1.4 مليون راكب يوميا، حيث تم بدء التشغيل عام 1996.

وأشار الوزير، إلى أنّ الخط الثالث (عدلي منصور – امبابة / جامعة القاهرة) يبلغ طوله 41.2 كم وبعدد 34 محطة و ينقل 1.5 مليون راكب يوميا، حيث تم بدء التشغيل عام 2012، مضيفا أنّ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (العتبة – روض الفرج / جامعة القاهرة) يبلغ طولها 17.7 كم وبعدد 15 محطة (8 نفقية – 5 علوية – 2 سطحية) حيث ستنقل 500 ألف راكب يوميا، ةتم تنفيذه على 4 مراحل، الأولى بطول 4 كم وبعدد 4 محطات نفقية، والثانية بطول 6.6 كم وبعدد 6 محطات (1 نفقية و4 علوية و1 سطحية)، والثالثة بطول 7.1 كم وبعدد 5 محطات (3 نفقية و1 سطحية و1 علوية).

وأضاف وزير النقل، أنّ الخط الرابع لمترو الانفاق (6 أكتوبر حي الأشجار – القاهرة الجديدة الرحاب) بطول 46.5 كم وبعدد 40 محطة، سينقل نحو 1.5 مليون راكب يوميا، مشيرا إلى أنّ الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص – المعادي الجديدة) بطول 46.5 كم وبعدد 40 محطة وسينقل نحو مليوسن راكب يوميا.

وأكد الوزير، أنّه جار تطوير خط سكة حديد القاهرة – السويس، ثاني أقدم خط سكة حديد في مصر، الذي تم إنشائه عام 1858 بطول 126 كم واختصار بداية الخط لتكون من محطة عدلي منصور التبادلية بدلا من عين شمس ذات الكثافة السكانية العالية، وتطوير الطريق في المسافة من عين شمس حتى عدلي منصور.

ولفت إلى أنّه جرى التعاقد على توريد 6 قطارات من شركة تالجو الإسبانية + قطار هدية من الشركة للشعب المصري وتم توريد أول قطار، وهو حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي وبنجاح التشغيل التجريبي سيتم البدء في توريد باقي القطارات تباعا، لتصل بالكامل إلى مصر قبل ديسمبر 2022، حيث يتكون القطار من 15 عربة بسرعة تشغيلية عالية تصل إلي 160 كم / ساعة وبمستوي رفاهية وأمان ( شاشات عرض – إنذار حريق – WIFI– أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات – مقاعد ودورات مياه لذوي الهمم بواقع 5 عربات درجة أولي + 8 عربات درجة ثانية + عربة بوفيه + عربة قوي + جرار حديث PRL الأمريكي.

وأضاف وزير النقل أنّ محطة السوبرجيت ومحطة الأتوبيس الترددي «عدلي منصور / مطار القاهرة الدولي» تبلغ مساحتها 1,5 فدان، وتتكون من محطة أتوبيسات تستوعب 24 أتوبيسا (20 للأقاليم + 4 كهربية لأتوبيس المطار)، ومبني إدارى يحتوي على (استراحة + مكتب حجز + غرفة تحكم + مكاتب إدارية + دورات مياه + تكييف مركزي) بمعدل تشغيل يومي 140 أتوبيسا تغطي معظم محافظات الجمهورية وبمتوسط عدد ركاب يومي يبلغ 5000 راكب، والمحطة بها أول محطة شحن أتوبيسات كهربية بقدرة شحن 4 أتوبيسات: 2 شاحن، 60 كيلووات، و2 شاحن 120 كيلو وات.