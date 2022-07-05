«الأرصاد» تحذر المصيفين بأسبوع عيد الأضحى: ارتفاع الأمواج بالشواطئ

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه لا يمكن اعتبار أن الشعور بانخفاض درجات الحرارة المحسوسة عن تلك المسجلة بسبب نشاط الرياح، إذ يرجع ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة عن المسجلة بسبب الرطوبة.

الفرق بين تأثير الرياح والرطوبة على درجات الحرارة المحسوسة

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة عن المسجلة بسبب الرطوبة مستمرة، على عكس انخفاض درجات الحرارة المحسوسة عن المسجلة الناتجة عن نشاط الرياح، إذ أن نشاط الرياح يكون بفترات معينة خلال اليوم، والتي تنشط في فترات المساء والساعات الأولى من الليل فقط، كما أن نشاط الرياح غير مستمر بجميع أيام الأسبوع عكس الرطوبة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد أن درجات الحرارة خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعا ما بين 35 و36 درجة وتصل أحيانًا إلى 37 درجة مئوية، لافتة إلى أن زيادة نسبة الرطوبة يجعل درجات الحرارة المحسوسة ما بين 39 و40 درجة مئوية.

أجواء شديدة الحرارة بعيد الأضحى المبارك

ولفتت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر خلال شهري يوليو وأغسطس بسبب امتداد منخفض الهند الموسمي، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إذ تسود البلاد أجواء شديدة الحرارة حتى يوم الاثنين المقبل.

وشددت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على ضرورة متابعة حركة الملاحة البحرية يوميًا من قبل المواطنين بالمصايف، إذ تختلف حركة الملاحة يوميًا، لافتة إلى أن حركة الملاحة البحرية اليوم وغدًا على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة تمامًا، ومؤهلة لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه.

تحذير للمصيفين

وأكدت غانم على ضرورة متابعة حركة الملاحة البحرية من خلال نشرات الطقس بداية الأسبوع المقبل، نظرًا لتوقع وجود ارتفاع أمواج من متر ونصف إلى 2 متر بالبحر الأبيض المتوسط، موضحة أن هذا الارتفاع يؤدي إلى زيادة الأمواج على الشواطئ، مناشدة المصيفين خلال أسبوع العيد بضرورة توخي الحذر.