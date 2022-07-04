توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. الحرارة تصل لـ41 درجة وارتفاع نسب الرطوبة

كشف خبراء الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والتوقعات الخاصة بدرجات الحرارة، خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرين إلى أن البلاد ستشهد بداية من غد الثلاثاء، حتى الخميس المقبل، موجة من الطقس الحار، خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، والوجه البحري والسواحل الشمالية، في حين يسود طقس شديد الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد ووسط و جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

ارتفاع الرطوبة بسبب منخفض الهند

أوضحت الأرصاد الجوية، في بيان اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل خلال ساعات الليل، على جميع أنحاء البلاد، مع وجود ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، نظرًا لامتداد منخفض الهند على معظم الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، عدا محافظات جنوب الصعيد، مما يقلل من الشعور بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

توقعات درجات الحرارة خلال 72 ساعة

درجات الحرارة الثلاثاء 5 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأربعاء 6 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

درجات الحرارة الخميس 7 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.