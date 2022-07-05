كيرة والجن يغرّد منفردا في الصدارة.. ويربح 2.4 مليون جنيه في 24 ساعة

حقق فيلم كيرة والجن، للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية، منذ بداية عرض الفيلم في دور العرض السينمائية المختلفة.

إيرادات فيلم كيرة والجن

وحصد الفيلم أمس 2 مليون و454 ألف من إجمالي الإيرادات التي حققتها السينما أمس، والتي تبلغ 2 مليون و602 ألف و517 جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار الأيام الماضية إلى 16.6 مليون جنيه.

وكان فيلم كيرة والجن حقق في اليوم الأول لعرضه 3.8 مليون جنيه، بينما حصد في اليوم الثاني 4.4 مليون جنيه، وجاءت إيرادات اليوم الثالث 3.3 مليون جنيه، إضافة إلى 2.7 مليون جنيه في اليوم الرابع، بينما حقق أمس 2.4 مليون جنيه.

أبطال فيلم كيرة والجن

فيلم كيرة والجن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، كما يضم الفيلم مجموعة من النجوم وهم: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، سيد رجب، هند صبري، هدى المفتي، أحمد مالك، محمد عبدالعظيم، سلوى عثمان، ورزان جمال، وغيرهم من الفنانين.

أحداث فيلم كيرة والجن

تعتمد أحداث فيلم كيرة والجن على وقائع حقيقية مأخوذة من رواية 1919، للكاتب أحمد مراد، وتدور أحداث الفيلم عن الاحتلال الإنجليزي وثورة 1919، ودور المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال.

أفلام السينما

وتتنافس في دور العرض 3 أفلام، وهي: واحد تاني للفنان أحمد حلمي، العنكبوت للفنان أحمد السقا ومنى زكي، وزومبي للفنان علي ربيع.

كما تنتظر السينما خلال موسم عيد الأضحى عرض أفلام جديدة، وهي فيلم بحبك للفنان تامر حسني، وفيلم عمهم للفنان محمد إمام.